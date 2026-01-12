Cà Mau đầu tư hơn 950 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi-Cái Nước

Tại Cà Mau, tuyến đường Đầm Dơi-Cái Nước (đường ĐT986) đi qua 4 xã Cái Nước, Tân Hưng, Trần Phán và Đầm Dơi nhỏ hẹp, xuống cấp ảnh hưởng đến lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương.

Để giải quyết tình trạng xuống cấp và thúc đẩy giao thương hàng hóa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Đầm Dơi-Cái Nước (ĐT 986) với tổng vốn hơn 955 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2029.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, Dự án nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi-Cái Nước (đường ĐT986) tổng chiều dài tuyến chính 21,94 km, đi qua 4 xã Cái Nước, Tân Hưng, Trần Phán và Đầm Dơi với tổng mức đầu tư dự án hơn 955 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, thời gian thực hiện 2026-2029 do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư.

Trong đó, các đoạn tuyến ngoài đô thị được đầu tư với quy mô đường cấp V đồng bằng, tổng chiều dài khoảng 15,598km, chiều rộng mặt đường 5,5m.

Các đoạn trong đô thị gồm: Đoạn đầu tuyến thuộc xã Cái Nước (từ điểm đầu tuyến (giao Quốc lộ 1) đến Ngã ba Vành đai, chiều dài khoảng 2,16km, chiều rộng mặt đường 14m, đoạn tuyến qua trung tâm xã Trần Phán dài khoảng 0,75km, chiều rộng mặt đường 18m và đoạn cuối tuyến thuộc xã Đầm Dơi chiều dài khoảng 0,59km, chiều rộng mặt đường 8m.

Về phần cầu, xây dựng 4 cây cầu (số 1, 2, 3 và 4) trong đô thị thuộc xã Cái Nước (xây dựng mới đơn nguyên cầu bằng bê tông cốt thép), chiều rộng phần xe chạy 14 m, tải trọng trên 10 tấn.

Đồng thời, xây dựng 5 cây cầu ngoài đô thị gồm các cầu: Chà Là, Bá Huê, Kênh Nai, Bà Ca và Hàng Dừa; chiều rộng mặt cầu 5,5m.

Ngoài ra, dự án còn xây dựng các công trình khác như: hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng phù hợp theo quy hoạch đô thị, thoát nước dọc qua các đoạn đông dân cư, hệ thống an toàn giao thông…

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp được thuận lợi, an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, tuyến đường Đầm Dơi-Cái Nước đi qua địa bàn 4 xã gồm: Cái Nước, Tân Hưng, Trần Phán và Đầm Dơi. Đây là trục giao thông có vai trò quan trọng trong việc kết nối liên vùng.

Tuy nhiên, hiện trạng mặt đường nhỏ hẹp, nhiều đoạn hư hỏng, xuống cấp đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc lưu thông và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Bà Quách Ngọc Mến (xã Đầm Dơi) cho hay, tuyến đường Đầm Dơi-Cái Nước được đầu tư khá lâu nên nay đã xuống cấp. Mặt đường hẹp khiến người dân di chuyển, trẻ em đi học và việc vận chuyển hàng hóa khá khó khăn.

Với dự án này, người dân trong khu vực phấn khởi bởi sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại dễ dàng, tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia.

Anh Huỳnh Hữu Lực một doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực chế biến thực phẩm (phường An Xuyên) cho biết, trước kia việc vận chuyển trên tuyến đường này rất khó vì mặt đường hẹp, lưu lượng xe đông, mất phải nhiều thời gian di chuyển từ xã Đầm Dơi sang xã Cái Nước.

Nhận được thông tin sẽ nâng cấp sửa chữa tuyến, không chỉ riêng doanh nghiệp chúng tôi mà các doanh nghiệp tại địa phương rất phấn khởi bởi khi tuyến hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong sản xuất kinh doanh.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau Dư Minh Hùng, đơn vị được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin, số liệu trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, cũng như tiếp thu, giải trình ý kiến của các sở, ngành có liên quan, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của dự án.

Lãnh đạo Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau sớm chỉ đạo nghiên cứu, tính toán, phân tích để lựa chọn phương án tối ưu, phù hợp điều kiện thực tế, đảm bảo các yêu cầu kinh tế - kỹ thuật, phát huy hiệu quả đầu tư và tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng cũng như pháp luật liên quan./.

