Cà Mau: Thần tốc trong giải phóng mặt bằng cao tốc Cà Mau-Đất Mũi

Tại tỉnh Cà Mau, dự án cao tốc Cà Mau-Đất Mũi không chỉ là công trình giao thông trọng điểm Quốc gia mà còn trở thành một điểm sáng trong giải phóng mặt bằng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao từ người dân, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành khối lượng công việc giải phóng mặt bằng trong thời gian ngắn kỷ lục, tạo tiền đề cho việc hiện thực hóa khát vọng vươn mình của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Minh bạch là chìa khóa

Để đạt được sự đồng thuận trong nhân dân, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong thời gian gấp rút, các địa phương tại tỉnh Cà Mau đã có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt.

Điển hình trong số đó là xã Đất Mới nơi có dự án tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau-Đất Mũi đi qua địa bàn 8 ấp với chiều dài khoảng 14,4km với diện tích đất bị ảnh hưởng hơn 162ha, có 212 hộ và 3 tổ chức bị ảnh hưởng.

Cùng đó, các tuyến đấu nối cao tốc ảnh hưởng trực tiếp tới địa bàn 6 ấp với tổng chiều dài khoảng 10,5km. Có khoảng 194 hộ dân bị thu hồi đất với hơn 57ha.

Ông Nguyễn Phương Đông - Bí thư Đảng ủy xã Đất Mới chia sẻ ngay từ đầu khi có chủ trương cả hệ thống chính trị quyết tâm cao, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thống kê, kiểm đếm; đảm bảo áp dụng đúng, đủ các quy định pháp luật về quyền lợi hợp pháp của người dân.

Nhưng quan trọng nhất là tập trung vận động, tuyên truyền; cán bộ, đảng viên có đất bị ảnh hưởng phải đi đầu nêu gương, bàn giao mặt bằng để tạo sức lan tỏa. Quy trình đo đạc, kiểm đếm được thực hiện công khai, minh bạch, luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm.

Người dân xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau, nhận tiền bồi hoàn giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Cà Mau-Đất Mũi. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa (người dân xã Đất Mới), có hơn 11.000m2 đất bị ảnh hưởng bộc bạch: “Lúc đầu nghe thông báo đất mình nằm trong quy hoạch, bản thân cũng có chút hoài nghi, lo lắng. Nhưng qua các cuộc họp, được chính quyền địa phương ở ấp, xã giải thích cặn kẽ về chủ trương của Đảng và Nhà nước, tôi đã hiểu đây là con đường đặc biệt quan trọng của đất nước. Biết là thiệt hại một ít cho bản thân nhưng mình vẫn vui vẻ bàn giao mặt bằng, hy sinh một chút ít của cá nhân để cho quê hương, đất nước phát triển.”

Đồng quan điểm trên, ông Hồ Thanh Thủy (xã Đất Mới), người bị ảnh hưởng 100% diện tích đất và nhà ở chia sẻ sự hài lòng về chính sách đền bù: “Tôi nhận đền bù được hơn 700 triệu đồng. Theo tôi, mức giá này hợp lý đúng theo quy định. Nhà cửa di dời nhưng vật liệu mình vẫn có thể tái sử dụng. Từ lúc triển khai đến lúc nhận tiền bồi hoàn hỗ trợ tái định cư, tôi được mời họp 3-4 lần, nhưng lần nào Ủy ban nhân dân xã cũng truyền đạt rõ các thông tư, quy định nên bản thân tôi thấy rất thỏa đáng.”

Xã Hưng Mỹ có tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau-Đất Mũi đi qua với chiều dài 11,5 km, ảnh hưởng đến 317 hộ gia đình. Đến nay 100% mặt bằng tuyến chính đi qua xã được người dân đồng thuận bàn giao cho đơn vị thi công.

Bí thư Đảng ủy xã Hưng Mỹ Nguyễn Minh Quyền cho biết, để thực hiện mục tiêu đến bàn giao 100% mặt bằng tuyến chính cho đơn vị thi công, Đảng ủy đã thành lập Ban chỉ đạo, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị, xuống tận nhà những hộ dân bị ảnh hưởng để tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa của công trình, các quy định của pháp luật về hỗ trợ bồi hoàn tái định cư để người dân nắm rõ.

Thần tốc trong giải phóng mặt bằng

Theo ông Tăng Vũ Em - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau, dự án có chiều dài 81km, ảnh hưởng 5 tổ chức và 1.646 hộ trên địa bàn 10 xã gồm Hồ Thị Kỷ, Khánh An, Khánh Bình, Lương Thế Trân, Hưng Mỹ, Cái Nước, Phú Mỹ, Nguyễn Việt Khái, Đất Mới, Đất Mũi. Tổng diện tích ảnh hưởng gần 714ha.

Sau hơn 3 tháng từ ngày khởi công 19/8/2025, đến nay mặt bằng tuyến cao tốc Cà Mau-Đất Mũi đã bàn giao cho đơn vị thi công 100% diện tích.

Vốn ngân sách tỉnh đã bố trí cho dự án là 948,811 tỷ đồng, đã giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Ngoài ra, dự án đã được ứng trước dự toán ngân sách năm 2026 là 651,189 tỷ đồng, để đảm bảo cho công tác chi trả tiền bồi thường, hổ trợ tái đinh cư cho người dân và đảm bảo mặt bằng giao cho chủ đầu tư dự án.

Công nhân thi công dự án cao tốc Cà Mau-Đất Mũi. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Bên cạnh đó, dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, Cảng tổng hợp Lưỡng dụng Hòn Khoai đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư toàn bộ diện tích, đạt 100% - ông Tăng Vũ Em cho hay.

Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồ Thị Kỷ cho biết thông tin xã đã chia 3 tổ công tác phối hợp cùng các ấp xuống từng hộ gia đình để giải thích, vận động người dân. Ban đầu cũng gặp khó khăn, nhưng nhờ kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà,” giải thích thấu đáo, đến ngày 6/12/2025, việc giải phóng mặt bằng của xã đã hoàn thành, bàn giao cho đơn vị thi công.

Công tác giải ngân cũng được phối hợp nhịp nhàng với Trung tâm Phát triển quỹ đất, đến ngày 12/12/2025 đã giải ngân đạt 100%.

Tỉnh Cà Mau có nhiều công trình, dự án trọng điểm được Trung ương đầu tư trên địa bàn như tuyến cao tốc Cà Mau-Đất Mũi, đường nối từ đất liền ra đảo Hòn Khoai và Cảng lưỡng dụng Hòn Khoai, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau.

Đến nay, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như sự phối hợp giữa tỉnh Cà Mau với các dự án rất thuận lợi. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cho biết hiện nay lãnh đạo tỉnh Cà Mau đang chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành chức năng tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo sinh kế, tái định cư… cho người dân bàn giao mặt bằng để sớm ổn định cuộc sống.

Các sở, ngành chức năng, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ trong thi công, kịp thời tháo gỡ khó khăn nhằm đảm báo tiến độ dự án theo kế hoạch đề ra.

Ngoài sự quyết liệt của chính quyền, sự đồng thuận của người dân chính là chìa khóa mở “nút thắt” giải phóng mặt bằng. Đối với người dân Cà Mau, tuyến đường cao tốc Cà Mau-Đất Mũi không chỉ là hạ tầng bêtông cốt thép mà là hiện thực hóa niềm mong mỏi bao đời, mang theo khát vọng vươn xa của người dân vùng đất cực Nam Tổ Quốc; giúp tỉnh Cà Mau nói riêng, đất nước nói chung vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Cà Mau-Đất Mũi Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát, kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau-Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai thuộc xã Đất Mũi, Cà Mau.