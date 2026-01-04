Hà Nội: Cửa ngõ phía Nam ùn tắc trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026

Ngày 4/1, hàng vạn người từ các tỉnh, thành trở về Thủ đô học tập, làm việc sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Giao thông nội đô thông thoáng trong khi cửa ngõ phía Nam ùn ứ do mật độ phương tiện cá nhân tăng đột biến.

Theo thông tin từ đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), đầu giờ chiều 4/1, lưu lượng người và phương tiện hướng về các cửa ngõ Thủ đô tăng đột biến, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, đoạn cuối hướng vào trung tâm thành phố xảy ra ùn tắc cục bộ và kéo dài đến 17 giờ 20 phút cùng ngày mà vẫn chưa được giải tỏa.

Chị Nguyễn Thị Hằng (39 tuổi) chia sẻ, có kinh nghiệm từ những đợt nghỉ lễ trước, gia đình chị chủ động về Hà Nội từ đầu giờ chiều song vẫn mất hơn 2 giờ đồng hồ cho quãng đường từ quê là phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình lên Hà Nội.

Cuối giờ chiều 4/1, một số “điểm nóng” khác như đường Vành đai 3 trên cao, đường Ngọc Hồi (đoạn qua bến xe Nước Ngầm), Đại lộ Thăng Long hướng về nội thành (đoạn từ Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam đến Hòa Lạc), cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (hướng về Hà Nội), nút giao Cổ Linh cũng trong tình trạng ùn tắc cục bộ, hàng dài phương tiện di chuyển chậm.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, các tuyến đường vành đai như: Hồ Tùng Mậu hướng đi Xuân Thủy, Phạm Văn Đồng đi Phạm Hùng, giao thông tương đối ổn định, người dân di chuyển thuận lợi.

Đường Vành đai 3 trên cao hướng từ cầu Thăng Long đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các phương tiện di chuyển thông thoáng ở cả hai chiều.

Trung tá Trần Quang Chinh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cũng cho biết, giao thông khu vực trung tâm thành phố Hà Nội ổn định trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Hiện tượng ùn tắc nhẹ xảy ra trong giờ cao điểm từ cầu Chương Dương, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải. Đơn vị đã huy động 100% quân số phối hợp với các lực lượng liên ngành, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông toàn tuyến.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội ra thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông cấm các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5 (cũ) và ngược lại, nhằm giảm áp lực giao thông trên trục vành đai huyết mạch, hạn chế nguy cơ ùn tắc và tai nạn trong thời điểm người dân quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ./.

