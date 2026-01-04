Bốn ngày nghỉ Tết Dương lịch: Có 94 người tử vong do tai nạn giao thông

Ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an, trong 4 ngày (từ 1-4/1/2026), toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người, bị thương 154 người.

“So với cùng kỳ năm 2025, giảm 45 vụ (giảm 18,67%), giảm 44 người chết (giảm 31,88%), tăng 17 người bị thương (tăng 12,41%),” ông Minh đánh giá.

Tính riêng hôm nay (ngày 4/1), cả nước xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 30 người. So với ngày cùng kỳ năm 2025, giảm 14 vụ (giảm 25,45%), giảm 11 người chết (giảm 36,67%), tăng một người bị thương (tăng 3,45%).

Theo ông Minh, trong suốt kỳ nghỉ, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài tại các tuyến giao thông trọng điểm trên phạm vi toàn quốc.

Tại các cửa ngõ giao thông trọng điểm của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện tăng cao vào các khung giờ cao điểm; tuy nhiên, nhờ triển khai phân luồng từ sớm, từ xa, tổ chức lực lượng điều tiết tại các nút giao trọng yếu, tình trạng ùn ứ chỉ xảy ra cục bộ trong thời gian ngắn. Đặc biệt, việc điều tiết phân luồng hạn chế xe tải nặng trên Vành đai 3 trên cao tại Hà Nội trong giờ cao điểm cho thấy sự chủ động của chính quyền trong điều tiết lưu lượng phương tiện, nhằm giảm nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông.

Tại các địa phương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố có hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trong dịp nghỉ lễ, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được triển khai chủ động; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực trung tâm, điểm du lịch, khu vui chơi, bến xe, bến tàu; không để xảy ra tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông.

Các tuyến cao tốc trọng điểm được tổ chức giao thông hợp lý, phương tiện lưu thông cơ bản thông suốt, không phát sinh điểm nóng phức tạp.

Về kết quả tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông, trong 4 ngày nghỉ lễ, công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 47.080 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ; phạt tiền ước tính 137,4 tỷ đồng; tạm giữ 376 xe ôtô, 14.288 xe môtô, 545 phương tiện khác; tước 1.715 giấy phép lái xe; trừ điểm 8.408 giấy phép lái xe. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 13.309 trường hợp; vi phạm về tốc độ 8.468 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 406 trường hợp; chở quá số người quy định 210 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 20 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 392 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 18 trường hợp; vi phạm ma túy 24 trường hợp.

Lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng các địa phương duy trì trực 100% quân số, tuần tra kiểm soát 24/24 trên các tuyến trọng điểm, cửa ngõ ra vào trung tâm, vành đai, cao tốc và quốc lộ. Các hành vi vi phạm nguy cơ cao (nồng độ cồn, tốc độ, đi sai làn…) tiếp tục bị xử lý quyết liệt, tạo tính răn đe và hỗ trợ giảm thiểu tai nạn giao thông; đồng thời không để xảy ra tình trạng xe khách “nhồi nhét”, chở quá số người quy định.

Đăc biệt, ngành Công an đã chủ động tham mưu và huy động các lực lượng tổ chức triển khai thực hiện, ứng dụng công nghệ vào công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, phát huy hiệu quả của hệ thống giám sát trong chỉ huy điều hành giao thông, chủ động phương án phân luồng giao thông chống ùn tắc và xử lý các hành vi vi phạm, phối hợp với các lực lượng chức năng khác làm tốt công tác truyền thông, thông báo để nhân dân biết về công tác phân luồng giao thông để chủ động thay đổi lộ trình và thời gian di chuyển trên đường giúp cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được thuận lợi, thông suốt.

“Nhìn chung, tình hình trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày Tết Dương lịch năm 2026 được bảo đảm ổn định, an toàn. Tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm so với cùng kỳ năm trước (giảm 18,67% số vụ, giảm 31,88% số người chết); không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; ùn tắc giao thông được kiểm soát tốt,” ông Minh khẳng định./.

