Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026: Cửa ngõ Thủ đô ùn ứ nhẹ

Ngày 1/1 là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch 2026, giao thông nội đô Hà Nội ổn định trong khi một vài cửa ngõ Thủ đô ùn ứ nhẹ.

Theo ghi nhận của phóng viên tại thời điểm 10 giờ ngày 1/1, lượng người đổ về các địa điểm vui chơi giải trí tại trung tâm Thủ đô Hà Nội như, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, khu vực Hoàng thành Thăng Long, Công viên Thống Nhất… gia tăng.

Lưu lượng người và phương tiện tăng nhưng chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc. Các tuyến đường nội đô như, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Lý Thường Kiệt… giao thông thông thoáng.

Cùng thời điểm, các tuyến đường như, Võ Chí Công hướng đi cầu Nhật Tân, Phạm Văn Đồng hướng đi cầu Thăng Long, lưu lượng ô tô tăng mạnh, xuất hiện tình trạng ù ứ nhẹ, các phương tiện di chuyển chậm.

Anh Nghiêm Tuấn Hưng (sinh năm 1987, trú tại phường Láng, thành phố Hà Nội) cho biết gia đình quyết định sang thăm người thân tại xã Đông Anh (Hà Nội) vào ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Tuy lượng người tham gia giao thông khá đông nhưng anh và gia đình di chuyển thuận lợi.

Lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng và điều tiết phương tiện ở nhiều ngã tư, đường đông nhưng anh di chuyển thuận lợi, anh Hưng chia sẻ.

Trong khi đó, tại các “điểm nóng” như đường Vành đai 3, Đại lộ Thăng Long, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ…, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau rời Thủ đô về quê nghỉ lễ hoặc đi du lịch. Đường đông, các phương tiện di chuyển chậm.

“Một số đoạn, tôi chỉ có thể đi với tốc độ khoảng 20km/h, tuy nhiên chưa thấy ùn tắc," anh Trần Xuân Giáp (sinh năm 1984, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) cho biết.

Các tuyến đường dẫn về một số tụ điểm vui chơi giải trí như, Aeon Mall Hà Đông, Thiên đường Bảo Sơn, Aeon Mall Long Biên… như Nguyễn Trãi, Quốc lộ 6, nút giao Cổ Linh (phường Long Biên, Hà Nội), các phương tiện di chuyển chậm ở cả 2 chiều. Nhìn chung sáng 1/1/2026, tình hình giao thông Hà Nội ổn định, người dân di chuyển an toàn, thuận lợi.

Trước đó, nhằm phục vụ người dân vui chơi, đón Tết Dương lịch năm 2026 an toàn, văn minh, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, tập trung vào địa bàn trọng điểm, khu vực đông người, tuyến giao thông cửa ngõ và khu vực trung tâm Thủ đô.

Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp Công an phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở khảo sát thực địa, rà soát các tuyến đường xung quanh, xây dựng phương án phân luồng từ xa, bố trí lực lượng điều tiết tại nút giao trọng điểm, khu vực tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, đồng thời tăng cường nhắc nhở, xử lý vi phạm về trật tự đô thị như, lấn chiếm vỉa hè, buôn bán hàng rong, tự ý trông giữ phương tiện trái phép.

Đặc biệt, các lực lượng tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các bãi, điểm trông giữ xe vi phạm, kiên quyết chấn chỉnh tình trạng trông giữ phương tiện không phép, thu giá sai quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, góp phần tạo điều kiện để người dân Thủ đô đón Tết Dương lịch năm 2026 trong không khí vui tươi, an toàn, văn minh./.

