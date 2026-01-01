Thi công xuyên Tết Dương lịch tại các công trình trọng điểm ở Đà Nẵng

Sáng 1/1/2026, nhân dịp đầu năm mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công tại các dự án, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố .

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn (vượt sông Thu Bồn). Đây là dự án có tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng , bao gồm phần cầu và đường dẫn dài 7,78 km , được khởi công từ năm 2023 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026 .

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, đến nay giá trị thực hiện đạt khoảng 54%, hạng mục cầu và điện chiếu sáng trên cầu đã hoàn thành. Tuy nhiên, công tác thi công đường dẫn đang gặp khó khăn do vướng mắc mặt bằng tại xã Đại Lộc và xã Điện Bàn Tây.

Dự án nút giao thông Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được Ban quản lý và đơn vị thi công triển khai xuyên lễ, không nghỉ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Tiếp đó, đoàn công tác đã kiểm tra dự án Nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 537 tỷ đồng trên quy mô sử dụng đất 32,4ha , vừa được khởi công vào giữa tháng 12/2025 và dự kiến hoàn thành tháng 6/2027.

Theo Ban quản lý dự án, hiện các nhà thầu đang tập trung nhân lực dọn dẹp mặt bằng, bóc hữu cơ và thi công đường công vụ. Vướng mắc lớn nhất hiện nay là khu vực nút giao còn 47 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng và tình trạng người dân tái lấn chiếm tại một số vị trí .

Sau khi kiểm tra thực tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn ghi nhận nỗ lực thi công xuyên lễ của các đơn vị. Nhấn mạnh ý nghĩa kinh tế - xã hội của hai dự án, ông yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải xem công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ then chốt, cần tập trung tháo gỡ dứt điểm để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, sớm bàn giao công địa cho nhà thầu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn (thứ 2 từ phải qua) thăm hỏi, động viên và lưu ý với Ban quản lý và đơn vị thi công một số vấn đề quan trọng khi triển khai dự án Nút giao Quốc lộ 14B với Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Đối với chủ đầu tư và các đơn vị thi công, Chủ tịch Phạm Đức Ấn đề nghị phải huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học và linh hoạt. Mục tiêu là vừa đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ thuật, vừa thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu năm.

Nhân dịp năm mới 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tặng quà và gửi lời chúc Tết dương lịch đến tập thể người lao động đang bám công trường làm việc trong ngày nghỉ lễ./.