Sun Group chính thức tiếp nhận vận hành Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

Tập đoàn Sun Group chính thức đảm nhận vai trò quản lý, khai thác Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam bắt đầu từ hôm nay (ngày 1/1).

Tại lễ công bố tiếp nhận vận hành Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc vào chiều nay, Công ty Cổ phần Cảng Hàng không Mặt trời (SAC - đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Sun Group), đã chính thức đón nhận giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận khai thác Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết lễ công bố tiếp nhận và vận hành Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc hôm nay không đơn thuần là một buổi bàn giao kỹ thuật, mà là dấu mốc hiện thực hóa sinh động chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, về huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển hạ tầng chiến lược. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần đổi mới, dám giao niềm tin cho những chủ thể kinh tế tư nhân đủ năng lực, đủ bản lĩnh và đủ khát vọng cống hiến.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cũng nhìn nhận việc chuyển giao quyền khai thác một cảng hàng không quốc tế đang hoạt động nhộn nhịp là một nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ và vô cùng phức tạp, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối để đảm bảo an ninh quốc gia và sự liên tục của dòng chảy giao thương.

Hướng tới Hội nghị Cấp cao APEC 2027 được tổ chức tại Phú Quốc, Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ cho Công ty SAC và Tập đoàn Sun Group tập trung tuyệt đối ưu tiên an ninh-an toàn, đây là nguyên tắc “bất biến." Mọi hoạt động kinh doanh, khai thác đều phải phục tùng quy chuẩn an toàn hàng không. Không được phép lơ là, chủ quan trong bất kỳ tình huống nào.

Tập đoàn Sun Group khẩn trương triển khai các dự án mở rộng nhà ga, sân đỗ theo quy hoạch và ý tưởng thiết kế đã được phê duyệt; phải đảm bảo sân bay có một diện mạo mới, xứng tầm quốc tế để phục vụ thành công sự kiện APEC 2027.

Tập đoàn được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để mở rộng mạng bay, hướng tới nhiệm vụ đưa Phú Quốc trở thành một trung tâm trung chuyển của khu vực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh An Giang và cả nước.

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, Bộ Xây dựng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm việc vận hành Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc luôn tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, các tiêu chuẩn an toàn-an ninh hàng không, đồng thời phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Tiếp nhận bàn giao trong bối cảnh Phú Quốc đang trong mùa cao điểm du lịch, SAC xác định ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện tại là bảo đảm hoạt động khai thác hàng không an toàn, ổn định, thông suốt, đồng thời từng bước tinh chỉnh và nâng cấp các điểm chạm dịch vụ.

Trong giai đoạn này, đơn vị vận hành tập trung rà soát, chuẩn hóa các quy trình khai thác hiện hữu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng tiện ích thiết thực.

Cụ thể, ngay từ ngày 1/1, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc chính thức triển khai thu phí không dừng ePass (hợp tác cùng Viettel). Giải pháp công nghệ này giúp giải quyết bài toán ùn tắc cục bộ, rút ngắn thời gian di chuyển và mang lại sự thuận tiện cho hành khách ngay từ khâu tiếp cận sân bay; góp phần cải thiện quản lý giao thông, thúc đẩy văn minh đô thị.

Dịch vụ Wi-Fi miễn phí lần đầu tiên được cung cấp trên toàn bộ khu vực nhà ga, giúp hành khách, đặc biệt là khách du lịch quốc tế, dễ dàng kết nối Internet, tra cứu thông tin điểm đến, dịch vụ du lịch và thực hiện các thủ tục nhập cảnh điện tử (e-Visa)

Hệ thống màn hình hiển thị thông tin chuyến bay (FIDS) được bổ sung kịp thời cả về số lượng và tối ưu giao diện, hiển thị rõ ràng, cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin cần thiết, giúp hành khách chủ động hơn trong quá trình di chuyển và làm thủ tục tại sân bay.

Theo dự báo, trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch, tổng số chuyến bay đến Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc là 288 chuyến, tăng 27% so với cùng kỳ. Trong đó, số chuyến bay quốc tế đạt 147 chuyến, tăng 23% so với cùng kỳ. Thị trấn Hoàng Hôn cũng ghi nhận những con số kỷ lục mới, khi trong kỳ nghỉ Tết dương lịch, lượng khách đến các điểm vui chơi giải trí tăng 76% so với cùng kỳ./.

Sân bay Phú Quốc sẽ được vận hành bởi Sun Group ngay từ đầu năm 2026 Sun Group có trách nhiệm thực hiện đầy đủ công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng và khai thác Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc từ đầu năm 2026.