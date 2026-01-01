Thi công nước rút hầm Đèo Ngang chuẩn bị hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026

Trong giai đoạn thi công nước rút, trên công trường dự án hầm Đèo Ngang mở rộng-công trình giao thông trọng điểm nối Hà Tĩnh với Quảng Trị không khí lao động luôn được duy trì khẩn trương.

Các mũi thi công hoạt động liên tục để tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng nhằm bảo đảm tiến độ đề ra, sớm đưa công trình vào khai thác.

Những ngày này, bên trong ống hầm Đèo Ngang, ánh đèn công trường sáng suốt ngày đêm. Tiếng máy khoan, xe chuyên dụng và các thiết bị thi công vận hành liên tục tạo nên nhịp độ lao động gấp rút. Các ca làm việc nối tiếp nhau, không gián đoạn, kể cả trong những ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026.

Đối với nhiều công nhân, việc ở lại công trường vào những thời điểm này đã trở thành lựa chọn quen thuộc. Anh Trần Tiến Hà, công nhân Công ty cổ phần Sông Đà 10 chia sẻ: "Chúng tôi rất phấn khởi và quyết tâm làm để hoàn thành công việc, kể cả ngày lễ không nghỉ. Mục tiêu là tạo điều kiện tốt nhất cho tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ được giao."

Để duy trì nhịp độ thi công cao, các nhà thầu đã chủ động tổ chức lao động theo phương châm làm việc liên tục, tăng ca-kíp, đồng thời siết chặt các quy định về an toàn lao động trong điều kiện thi công xuyên núi, địa hình phức tạp.

Việc kiểm soát an toàn được đặt lên hàng đầu, nhằm bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho kỹ sư, công nhân làm việc trong môi trường đặc thù của công trình hầm.

Ông Hoàng Sỹ Ánh, phụ trách an toàn Công ty cổ phần Sông Đà 10 cho biết, đơn vị quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo "vượt nắng, thắng mưa", làm ngày, làm đêm, làm xuyên ngày đêm, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.

Công nhân thi công hạng mục sơn lòng hầm. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Riêng trong dịp Tết Dương lịch, đơn vị vẫn bố trí nhân lực làm việc bình thường, song song với việc kiểm soát chặt chẽ các điều kiện an toàn để không xảy ra sự cố trong quá trình thi công.

Theo các đơn vị thi công, đến thời điểm hiện tại, phần lớn khối lượng công việc tại hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành. Hầm chính với chiều dài khoảng 650 mét đã hoàn thành các hạng mục quan trọng.

Các công trình phụ trợ như cầu, đường dẫn vào hầm cũng đang được hoàn thiện đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thi công phần việc còn lại.

Sau khi thông xe kỹ thuật, công trường tập trung vào những hạng mục cuối cùng như thảm nhựa mặt đường, lắp đặt hệ thống lan can, biển báo giao thông, cột đèn chiếu sáng, hoàn thiện mặt đường và các hạng mục bảo đảm an toàn khai thác...

Ông Phạm Văn Tuấn, phụ trách thi công Công ty cổ phần Công trình Long Hưng cho biết, đến nay, đơn vị đã thi công 2 cây cầu dẫn vào hầm đạt khoảng 95% khối lượng.

Sau khi thông xe kỹ thuật, còn một số hạng mục như lắp cột điện, lan can. Nhà thầu đã bố trí tổ chức hai mũi thi công, phấn đấu đến ngày 12/1 sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục còn lại.

Trong suốt quá trình triển khai dự án, thi công hầm Đèo Ngang gặp không ít khó khăn. Thời tiết mưa kéo dài, có thời điểm liên tục gần 20 ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ khoan đào, phun bê tông và vận chuyển vật liệu. Bên cạnh đó, một số vị trí mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật còn vướng, gây khó khăn cho việc tổ chức các mũi thi công đồng loạt.

Trước những khó khăn phát sinh, Ban Quản lý dự án đường sắt cùng các nhà thầu đã chủ động điều chỉnh phương án thi công, linh hoạt bố trí nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để bù đắp tiến độ.

Việc tăng ca, tăng kíp, bổ sung máy móc, thiết bị được triển khai đồng bộ, bảo đảm không để tiến độ chung của dự án bị ảnh hưởng kéo dài.

Dự án hầm Đèo Ngang mở rộng có vị trí chạy song song với hầm cũ. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Ông Nguyễn Thành Luân, đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt cho biết, Ban thường xuyên bám sát công trường, đôn đốc quyết liệt các nhà thầu trong việc tổ chức thi công nhằm bù tiến độ. Đồng thời, yêu cầu nhà thầu tăng ca, tăng kíp, bổ sung máy móc, thiết bị để hoàn thành các hạng mục phụ trợ còn lại như ốp mái, hệ thống đèn báo, biển báo giao thông, mái ta luy và trạm duy tu. Tiến độ thi công hiện nay đang bám sát kế hoạch của hợp đồng.

Hầm Đèo Ngang mở rộng dài 650m, phần thân hầm dài 555m, rộng 10,5m với 2 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h.

Khi hoàn thành, hầm Đèo Ngang sẽ khai thác song song 2 ống hầm với chiều rộng nền đường lên đến 20,5m, cung cấp 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Công trình được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng trên Quốc lộ 1A qua tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trước dịp Tết Nguyên đán 2026./.