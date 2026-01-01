Tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.

Công điện nêu, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, duy trì hoạt động vận tải thông suốt, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong dịp Tết Dương lịch năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Các bộ, cơ quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung triển khai một số nội dung sau:

Tăng cường phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là vận tải hành khách công cộng để kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện tại ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu; khắc phục, hạn chế các hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, phòng ngừa tai nạn giao thông dịp Tết.

Ngành Y tế và các địa phương bảo đảm lực lượng, phương tiện, vật tư y tế, năng lực cấp cứu y tế, nhất là tại các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có lưu lượng giao thông cao để giảm thiểu thiệt hại về người do tai nạn giao thông.

Ngành Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; chú trọng kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, điều kiện an toàn phương tiện và người điều khiển; lưu ý tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cả trên các tuyến đường mới đưa vào sử dụng.

Ngành Xây dựng chỉ đạo các Sở Xây dựng tỉnh, thành phố phối hợp lực lượng chức năng của ngành Công an và chính quyền địa phương duy trì kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định; chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe kiên quyết không đưa phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn vào kinh doanh vận tải, chú trọng phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ nơi xuất bến và phải chịu trách nhiệm nếu để hoạt động vận tải phức tạp hoặc xảy ra các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ hoạt động vận tải gây ra.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó chú trọng tăng cường thời lượng và nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông; chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh vận tải, an toàn giao thông; các thông tin hỗ trợ hướng dẫn Nhân dân đi lại trong dịp nghỉ Tết;

Kế hoạch phục vụ vận tải; các bài học kinh nghiệm rút ra từ các vụ tai nạn giao thông vào các dịp lễ Tết các năm trước;

Kiên trì tuyên truyền đến đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải và người dân về thực hiện các quy tắc giao thông an toàn "Đã uống rượu, bia-không lái xe;" "Không sử dụng điện thoại khi lái xe;" "Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ôtô," "Tuân thủ quy định về tốc độ"..;

Tuyên truyền hỗ trợ quá trình thực thi nhiệm vụ của các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông; biểu dương thông tin người tốt việc tốt và các hành vi văn hóa giao thông tốt;

Thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, đường ngang qua đường sắt, đường thủy nội địa, các tuyến giao thông chính, đầu mối giao thông trọng điểm, các khu vực tổ chức các sự kiện, lễ hội.

Các bộ, ngành, địa phương duy trì số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân trong dịp nghỉ lễ; phân công đầu mối có thẩm quyền tổ chức trực theo chế độ 24/7; báo cáo tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 gửi Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trước 14 giờ 30 phút ngày 4/1/2026 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

