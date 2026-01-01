Hành khách của Vietnam Airlines chính thức được sử dụng Internet trên máy bay

Sau thời gian thử nghiệm thành công, từ hôm nay (ngày 1/1), Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) chính thức cung cấp dịch vụ kết nối Internet trên máy bay cho phép hành khách truy cập Internet trong suốt chuyến bay với các tính năng như nhắn tin, chia sẻ hình ảnh, truy cập web và gửi thư điện tử.

Trước đó, từ tháng 8/2025, Vietnam Airlines đã thử nghiệm cung cấp dịch vụ Internet trên các đường bay quốc tế và một số đường bay nội địa được khai thác bằng máy bay Airbus A350. Tính đến nay, hơn 70.000 lượt hành khách đã trải nghiệm dịch vụ Internet trong quá trình thực hiện chuyến bay.

Các hành khách đánh giá cao chất lượng kết nối, ghi nhận tốc độ ổn định và khả năng đáp ứng tốt các nhu cầu phổ biến như gửi thư điện tử, lướt web hay chia sẻ hình ảnh trong suốt hành trình. Những kết quả và phản hồi tích cực cho thấy nhu cầu kết nối trên chuyến bay ở mức cao, đồng thời khẳng định hệ thống Internet đang vận hành hiệu quả và mang lại sự thuận tiện rõ rệt cho người dùng.

Vietnam Airlines đang cung cấp các gói dữ liệu để hành khách lựa chọn tùy theo nhu cầu sử dụng, gồm: gói nhắn tin trị giá 5 USD cho phép gửi tin nhắn không giới hạn trong suốt chuyến bay; gói 10 USD dành cho duyệt web trong một giờ; và gói 20 USD cho phép truy cập Internet không giới hạn trong toàn bộ hành trình. Các gói dữ liệu này hiện được áp dụng trên các đường bay quốc tế.

Trong thời gian từ nay đến hết 31/3/2026, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục cung cấp miễn phí dịch vụ Internet cho khách hàng hạng thương gia và 15 phút nhắn tin cho toàn bộ hành khách.

Đối với các chuyến bay nội địa, Vietnam Airlines sẽ triển khai dịch vụ ngay khi hình thức thanh toán được chuẩn hoá tại thị trường Việt Nam.

Hiện tại, Hãng đã trang bị hệ thống cung cấp kết nối Internet cho 08 máy bay Airbus A350 và dự kiến sẽ hoàn tất việc trang bị cho toàn bộ đội bay A350 trong năm 2026. Các đội bay khác như Boeing 787 và Airbus A321 sẽ được triển khai lắp đặt hệ thống thu phát Internet qua vệ tinh để cung cấp dịch vụ ngay sau đó.

Nhấn mạnh việc duy trì khả năng kết nối liên tục cho hành khách trong suốt hành trình bay đã trở thành một yêu cầu thiết yếu của ngành hàng không hiện đại, ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho rằng, dịch vụ Internet trên máy bay sẽ mang đến trải nghiệm phong phú hơn cho hành khách, đồng thời tạo nền tảng để Vietnam Airlines hiện thực hóa mục tiêu trở thành hãng hàng không quốc tế 5 sao trước năm 2030.

“Đây cũng là bước đi thể hiện quyết tâm của Hãng trong triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mà Vietnam Airlines đã và đang tích cực thực hiện trong thời gian qua,” ông Tuấn khẳng định.

Hạ tầng công nghệ của dịch vụ Internet trên máy bay được Vietnam Airlines triển khai cùng với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), kết nối đến vệ tinh Viasat của Hoa Kỳ, cho phép hành khách sử dụng Internet ngay trong chuyến bay với tốc độ ổn định và an toàn. Sự hợp tác giữa Vietnam Airlines và VNPT sẽ góp phần xây dựng nên các dịch vụ hiện đại của Việt Nam mang tầm quốc tế.

Trước đó, trong năm 2025, cùng với việc cung cấp thử nghiệm Internet trên máy bay, Vietnam Airlines liên tục nâng tầm dịch vụ cũng như tiên phong tạo nên những tiêu chuẩn mới về dịch vụ hàng không tại Việt Nam như dịch vụ Check in lounge; mùi hương thương hiệu “Nhã-LotuScent”; đồng bộ thủ tục sinh trắc học toàn trình… tăng cường trải nghiệm và thuận tiện cho khách hàng./.

Vietnam Airlines chính thức triển khai dịch vụ Internet trên máy bay Vietnam Airlines sẽ tiếp tục mở rộng cung cấp dịch vụ Internet trên các dòng máy bay khác, đồng thời phối hợp với đối tác để đa dạng hóa hình thức thanh toán và các gói truy cập.