Hạn chế chuyến bay không đúng giờ tại Sân bay Phú Quốc dịp cao điểm du lịch

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không khai thác tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc và các đơn vị liên quan về hoạt động khai thác của các hãng hàng không tại Sân bay Phú Quốc.

Theo đó, nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của hành khách, nhất là vào giai đoạn tháng cao điểm (từ tháng 1-3/2026) khi nhu cầu du lịch và hoạt động khai thác của các hãng hàng không đi đến Phú Quốc tiếp tục tăng cao, Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không khai thác tại Sân bay Phú Quốc thực hiện đúng lượt cất, hạ cánh (Slot) đã được cục xác nhận; chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch bay từ sớm, từ xa nhằm hạn chế tối đa tình trạng chuyến bay khai thác không đúng giờ.

Các hãng cần phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không và Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc trong công tác điều phối và xác nhận slot; công tác lập, thay đổi kế hoạch khai thác và giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động khai thác, đặc biệt là các hãng hàng không khai thác chuyến bay thuê chuyến quốc tế bằng tàu bay thân rộng.

Hãng bay bố trí nhân sự có thẩm quyền nhằm chủ động trong công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị tại cảng để theo dõi, xử lý các tình huống phát sinh ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của hãng cũng như hoạt động khai thác chung của cảng.

Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp, hỗ trợ Công ty Cổ phần Cảng hàng không mặt trời về công tác quản lý, điều hành khai thác, bố trí nguồn nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật trong giai đoạn đầu bàn giao khai thác để duy trì hoạt động ổn định, an toàn và giữ vững chất lượng dịch vụ tại cảng.

Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt trời chỉ đạo Chi nhánh Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc Sun Group (là người khai thác cảng hàng không, sân bay của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc bắt đầu từ 00 giờ 01 phút ngày 1/1/2026) về công tác quản lý điều hành khai thác, bố trí nguồn nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật trong giai đoạn đầu bàn giao khai thác để duy trì hoạt động ổn định, an toàn và giữ vững chất lượng dịch vụ tại Sân bay Phú Quốc.

Chi nhánh Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc Sun Group chủ trì, phối hợp với các hãng hàng không, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình điều hành, bố trí nguồn nhân lực, trang thiết bị, phương tiện và tổ chức khai thác trong các khung giờ cao điểm, đặc biệt là khung giờ từ 9-11h địa phương; kịp thời bổ sung nguồn nhân lực, trang thiết bị, phương tiện (nếu cần thiết) để đảm bảo hoạt động hàng không được an toàn, thông suốt, không bị gián đoạn.

Chi nhánh này được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ Hàng không miền Nam, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08), cơ quan Hải quan và các hãng hàng không trong công tác phân luồng, chống ùn tắc tại các khu vực hạn chế về không gian cung cấp dịch vụ hàng không; Trung tâm điều hành không lưu và các hãng hàng không để tối ưu hóa công tác điều phối hoạt động khai thác nhà ga, sân đỗ tàu bay và đường hạ cất cánh; tăng cường tổ chức hướng dẫn hành khách làm thủ tục trực tuyến (Web/Kios check-in) và định danh điện tử (VNeID).

Các nhân viên trong dây chuyền vận chuyển hàng không trực tiếp tiếp xúc với hành khách về tinh thần, thái độ ân cần, chu đáo, tôn trọng và cầu thị, kiên quyết xử lý các đối tượng hành khách có hành vi quá khích, gây rối, ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, cá nhân đang hoạt động tại cảng hàng không.

Chi nhánh Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc Sun Group tăng cường công tác kiểm tra, điều phối mặt đất đối với các chuyến bay quốc tế thuê chuyến khai thác bằng tàu bay thân rộng, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh ảnh hưởng đến dây chuyền khai thác; triển khai phương án ưu tiên tăng diện tích mặt bằng phục vụ hành khách tại các khu vực làm thủ tục, các khu vực hạn chế trong nhà ga nhằm tạo thuận lợi và bảo đảm chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách.

Cảng vụ Hàng không miền Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Slot, tổ chức khai thác của các hãng hàng không, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm tại Sân bay Phú Quốc; giám sát việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người vận chuyển và đảm bảo quyền lợi hành khách đối với các trường hợp chậm chuyến, huỷ chuyến theo quy định của pháp luật; phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định./.

Sân bay Phú Quốc sẽ được vận hành bởi Sun Group ngay từ đầu năm 2026 Sun Group có trách nhiệm thực hiện đầy đủ công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng và khai thác Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc từ đầu năm 2026.