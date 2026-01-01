"Nguồn lực trí tuệ không thể tách rời của sự phát triển đất nước"

Việc Đảng và Nhà nước chủ động tạo diễn đàn để kiều bào tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện, chính sách lớn của đất nước là một bước chuyển mình thực chất và đầy nhân văn trong tư duy chiến lược quốc gia, qua đó khẳng định cộng đồng người Việt ở nước ngoài là nguồn lực trí tuệ quan trọng, không thể tách rời trong tiến trình phát triển của Việt Nam.

Luật sư Đỗ Gia Thắng, Tổng Thư ký Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia (VBAA), Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Việt Nam-Australia đã khẳng định như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Sydney.

Theo luật sư Đỗ Gia Thắng, trước đây mối liên kết giữa trong nước và kiều bào chủ yếu dựa trên yếu tố tình cảm hoặc đóng góp về nguồn lực tài chính.

Tuy nhiên, khi Đảng và Nhà nước chủ động mời kiều bào tham gia góp ý vào các văn kiện lớn, thông điệp chính sách đã có sự thay đổi rõ rệt, thể hiện sự trân trọng đối với tri thức và kinh nghiệm của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, coi đây là một bộ phận của giải pháp phát triển đất nước.

Ông Thắng chia sẻ: “Cách làm này khiến giới trí thức và doanh nhân xa xứ như chúng tôi cảm thấy mình không còn là những ‘vị khách' được mời đến thăm nhà, mà thực sự được trao vai trò 'đồng chủ nhân' có trách nhiệm của đất nước.

Chúng tôi được tin tưởng để cùng bắt tay xây dựng, cùng thực hiện những kế hoạch lớn của dân tộc. Tôi nghĩ rằng chính cảm giác được lắng nghe và được cống hiến này là động lực mạnh mẽ để gắn kết trái tim người Việt trên toàn cầu.”

Theo luật sư Đỗ Gia Thắng, các nội dung mà Đảng và Nhà nước lấy ý kiến đóng góp của kiều bào trong những năm gần đây không chỉ “trúng” về thời điểm mà còn đáp ứng đúng những trăn trở của cộng đồng người Việt định cư ở nước ngoài.

Ông dẫn ví dụ đối với Luật Đất đai (sửa đổi), cho rằng đây thực sự là một “cú hích” về niềm tin.

Theo ông, dù thành đạt ở đâu, trong sâu thẳm mỗi người Việt vẫn luôn hướng về quê cha đất tổ, và việc luật mới cho phép người gốc Việt được sở hữu bất động sản bình đẳng như người dân trong nước mang ý nghĩa vượt xa giá trị tài sản vật chất, bởi đó là sự ghi nhận và công nhận của Tổ quốc.

Điều này, theo ông, khẳng định người Việt định cư ở nước ngoài được đối xử bình đẳng, có quyền phát triển và cống hiến ngay trên mảnh đất mà tâm hồn mình thực sự thuộc về, đáp ứng nhu cầu sâu xa của con người chứ không chỉ đơn thuần là nhu cầu về chỗ ở.

Đối với lĩnh vực kinh tế tư nhân, luật sư Đỗ Gia Thắng cho biết cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Australia đang tích lũy nhiều kinh nghiệm về quản trị và công nghệ tiên tiến.

Việc được tham gia góp ý vào các chính sách vĩ mô, theo ông, tạo cơ hội để chuyển giao các mô hình hiện đại về trong nước, đồng thời cho thấy môi trường kinh doanh tại Việt Nam đang ngày càng cởi mở và tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế mà cộng đồng doanh nhân Việt kiều đang hoạt động.

Là một luật sư gốc Việt hành nghề tại Australia, luật sư Thắng tự đặt cho mình nhiệm vụ góp phần làm cầu nối giữa pháp lý giữa Việt Nam và Australia.

Luật sư Đỗ Gia Thắng - Tổng Thư ký Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia và Chủ tịch Câu lạc bộ doanh nhân trẻ Việt-Úc. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Ông cho biết bản thân muốn dùng kiến thức chuyên môn để giúp các đối tác quốc tế hiểu đúng, tin tưởng vào môi trường Việt Nam, đồng thời tham vấn để hệ thống pháp lý trong nước ngày càng minh bạch, hiệu quả hơn.

Từ thực tiễn hoạt động, luật sư Đỗ Gia Thắng nêu hai kiến nghị.

Thứ nhất, ông cho rằng trong kỷ nguyên số, khoảng cách địa lý không nên tiếp tục là rào cản đối với kiều bào, do đó việc đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính là hết sức cần thiết.

Theo ông, các thủ tục hành chính và đầu tư liên quan đến kiều bào cần sớm được triển khai hoàn toàn trên môi trường điện tử, hướng tới một cơ chế “hành chính số xuyên biên giới” nhanh chóng, minh bạch, qua đó mang lại lợi ích thiết thực và tạo sức hút đầu tư hiệu quả.

Thứ hai, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng chiến lược dài hạn đối với thế hệ kế cận là người gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Australia.

Ông cho rằng đây là nguồn chất xám lớn nhưng chưa được khai thác tương xứng. Nhà nước cần có những chương trình cụ thể, như các kỳ thực tập chính sách hoặc vườn ươm khởi nghiệp quốc gia, được thiết kế riêng để thu hút nhóm trí thức trẻ này.

Ông dẫn ví dụ tại Australia có Chương trình Global Talent AIESEC, một mô hình thực tập quốc tế kết nối sinh viên và người mới tốt nghiệp với các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật và kinh doanh.

Theo ông, khi thế hệ trẻ Việt kiều có cơ hội trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận sự phát triển của đất nước, sự gắn bó tự nhiên với quê hương sẽ hình thành, từ đó thúc đẩy tinh thần cống hiến tự nguyện.

Đánh giá về sự hưởng ứng của kiều bào tại Australia đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như định hướng phát triển của đất nước, luật sư Đỗ Gia Thắng cho rằng cộng đồng người Việt tại đây đang có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về vị thế và tư duy.

Theo ông, kiều bào đã dần vượt qua giai đoạn chỉ tập trung mưu sinh, từng bước khẳng định mình tại xã hội sở tại và hướng về quê hương với tinh thần hợp tác cùng phát triển.

Ông cho biết tại các diễn đàn doanh nhân, các cuộc thảo luận liên quan đến Việt Nam diễn ra sôi nổi và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, từ các dự án xuất khẩu nông sản đến hợp tác giáo dục, tất cả đều được xây dựng trên cơ sở niềm tin vào vận hội mới của đất nước.

Theo ông, khi chính sách được mở đường và niềm tin được kết nối, trí tuệ của kiều bào sẽ trở thành nguồn lực quan trọng tạo bứt phá cho Việt Nam; đồng thời, sự thịnh vượng của đất nước cũng chính là niềm tự hào và là “tấm hộ chiếu” uy tín nhất của mỗi người Việt Nam ở xa Tổ quốc./.

