Gala “Chào Xuân 2026” - điểm hẹn ấm áp của cộng đồng người Việt tại CH Séc

Tối 30/12 theo giờ địa phương, Hội người Việt Nam tại Trung tâm Thương mại (TTTM) Asia Dragon, thành phố Cheb và vùng lân cận đã long trọng tổ chức Gala “Chào Xuân 2026,” thu hút hơn 1.000 bà con kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực tới tham dự.

Diễn ra trong không khí rộn ràng, ấm áp và ngập tràn sắc Xuân, chương trình là điểm hẹn văn hóa quen thuộc và giàu ý nghĩa của cộng đồng người Việt tại Cheb mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Gala không chỉ tạo điều kiện để bà con gặp gỡ, giao lưu, trao gửi những lời chúc tốt đẹp nhân dịp Năm mới, mà còn góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc nơi xa quê hương.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam đã bày tỏ vui mừng được tham dự hoạt động chào Xuân ý nghĩa do Hội Người Việt Nam tại Trung tâm thương mại Asia Dragon, thành phố Cheb và vùng lân cận tổ chức.

Đại sứ Dương Hoài Nam ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng người Việt tại Cheb; đồng thời cho rằng buổi gặp mặt cuối năm được tổ chức trong không khí hồ hởi, ấm cúng, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, thể hiện rõ sự gắn kết trong cộng đồng.

Đại sứ Dương Hoài Nam khẳng định nhiều năm qua, Hội Người Việt Nam tại Trung tâm thương mại Asia Dragon luôn là lực lượng nòng cốt, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con kiều bào, đồng thời đóng góp hiệu quả vào các hoạt động chung của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc, qua đó tăng cường sự gắn bó giữa bà con tại Cheb với cộng đồng người Việt trên toàn Cộng hòa Séc.

Nhân dịp Năm mới 2026, Đại sứ gửi lời chúc cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc một Năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc.

Về phía cộng đồng, ông Trần Văn Đang, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cho biết Gala “Chào Xuân 2026” là dịp để cộng đồng người Việt cùng hội tụ, chung vui Tết cộng đồng - một nét đẹp truyền thống giàu bản sắc văn hóa, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của người Việt xa quê hương.

Theo ông Trần Văn Đang, hiện Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc có gần 100 tổ chức thành viên trên khắp cả nước, với hàng chục nghìn hội viên. Thời gian qua, Liên hiệp Hội luôn đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa cộng đồng người Việt với chính quyền sở tại, đồng hành, hỗ trợ bà con trong quá trình sinh sống, học tập, lao động và hội nhập. Công tác gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là bảo tồn và giảng dạy tiếng Việt cho thế hệ thứ hai, thứ ba, luôn được Liên hiệp Hội quan tâm triển khai.

Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, không chỉ hướng về quê hương, đất nước mà còn đóng góp thiết thực cho xã hội sở tại, như hỗ trợ các địa phương, bệnh viện trong thời gian dịch COVID-19, cũng như khi xảy ra thiên tai, lũ lụt.

Cùng chung vui tại sự kiện, ông Jan Vrba, Thị trưởng thành phố Cheb, bày tỏ vui mừng trước sự hội nhập ngày càng sâu rộng của cộng đồng người Việt Nam vào đời sống xã hội của nước sở tại.

Theo ông Vrba, điều này được thể hiện rõ qua thành tích học tập của các em học sinh người Việt, những đóng góp trong lĩnh vực thể thao, cũng như sự cần cù, nỗ lực của bà con trong phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội tại địa phương.

Nhân dịp Năm mới, Thị trưởng Jan Vrba chúc cộng đồng người Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Ông Jan Vrba, Thị trưởng thành phố Cheb, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Công Thắng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại địa phương, nhấn mạnh Gala “Chào Xuân 2026” không chỉ là hoạt động văn hóa chào đón Năm mới mà còn là cuộc hội ngộ thấm đượm tình đồng hương, thể hiện tinh thần gắn kết bền chặt của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và bà con kiều bào đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu, với sự tham gia biểu diễn của các hạt nhân văn nghệ trong cộng đồng cùng một số nghệ sỹ đến từ Việt Nam và châu Âu.

Các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, mùa Xuân, tình cảm gia đình, xen kẽ với các tiết mục múa, biểu diễn nhạc cụ và giao lưu sân khấu đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả, tạo nên bầu không khí gắn kết, ấm cúng.

Gala “Chào Xuân 2026” khép lại trong không khí hân hoan, đầm ấm, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bà con tham dự, mở ra một Năm mới với niềm tin, hy vọng và những điều tốt lành cho cộng đồng người Việt tại Trung tâm thương mại Asia Dragon, thành phố Cheb và vùng lân cận.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng gửi lời tri ân tới các tập thể, cá nhân đã đồng hành và đóng góp tích cực cho các hoạt động cộng đồng thời gian qua, đồng thời kêu gọi bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, chung tay xây dựng cộng đồng người Việt tại địa phương ngày càng vững mạnh, hội nhập tốt với xã hội sở tại nhưng vẫn luôn hướng về cội nguồn dân tộc./.

Điểm tựa vững chắc của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã triển khai hàng trăm hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục trên phạm vi toàn quốc, góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của cộng đồng tại sở tại.