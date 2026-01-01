Kiều bào tại Thái Lan chung nhịp đồng lòng hướng về quê hương

Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan bày tỏ sự phấn khởi trước việc Đảng và Nhà nước ngày càng quan tâm, tạo điều kiện để kiều bào tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng và hoàn thiện các chủ trương, chính sách lớn của đất nước.

Nhiều trí thức và đại diện cộng đồng cho rằng đây là bước đi quan trọng nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực trí tuệ của người Việt ở nước ngoài trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bangkok, Phó giáo sư Nguyễn Duy Hùng, công tác tại Học viện Công nghệ Sirindhorn (SIIT), Đại học Thammasat (Thái Lan), hoan nghênh việc kiều bào và trí thức người Việt tại Thái Lan được mời tham dự cuộc gặp mặt với Đại sứ quán để đóng góp ý kiến cho việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cũng như góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo ông, nếu được tổ chức hiệu quả, hoạt động này sẽ giúp tận dụng tốt nguồn chất xám lớn của kiều bào, trong đó có nhiều chuyên gia đầu ngành ở các lĩnh vực khác nhau. Ông cho rằng trong bối cảnh nhiều lĩnh vực phát triển nhanh, việc xác định và kết nối đúng chuyên gia theo từng chuyên ngành cụ thể là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả đóng góp.

Từ góc độ giáo dục-đào tạo, ông Nguyễn Duy Hùng cho biết Học viện SIIT hiện có nhiều chương trình hợp tác với các trường đại học Việt Nam thông qua học bổng và trao đổi sinh viên. Tuy nhiên, hoạt động trao đổi giảng viên vẫn còn hạn chế. Ông cho rằng nếu các giáo sư kiều bào có thể tham gia giảng dạy bán thời gian tại các cơ sở đào tạo trong nước, điều này sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội để đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Trong khi đó, ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Khon Kaen (Thái Lan) - nơi có Tổng lãnh sự quán Việt Nam đặt ở đây gần 30 năm, cho rằng việc Đảng và Nhà nước tổ chức các diễn đàn để kiều bào tham gia đóng góp ý kiến thể hiện sự ghi nhận vai trò của cộng đồng người Việt ở nước ngoài như một bộ phận khăng khít không thể tách rời của dân tộc.

Ông đề cao vai trò của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen trong việc duy trì các hoạt động kết nối, giúp kiều bào nắm bắt kịp thời đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Theo ông Cao Tất Minh, qua từng giai đoạn lịch sử, trong thời kỳ chống Pháp cũng như trong thời kỳ chống Mỹ, các thế hệ kiều bào tại Thái Lan đều tham gia đóng góp cho quê hương.

Trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cộng đồng người Việt tại Thái Lan tiếp tục thể hiện tinh thần sẵn sàng đồng hành, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của quê hương, vì mục tiêu hòa hợp và phát triển bền vững./.

