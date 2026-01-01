Gia Lai: Xung kích thần tốc 15 ngày đêm thực hiện "Chiến dịch Quang Trung"

Sáng 1/1/2026, tại khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở tặng các hộ dân có nhà bị sập, đổ do bão số 13 và ngập lụt trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự, Bộ Công an nhấn mạnh “Chiến dịch Quang Trung” là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ trách nhiệm của Bộ Công an trong hỗ trợ người dân có nhà bị sập, đổ hoàn toàn do thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đánh giá cao tinh thần chủ động của lực lượng Công an các tỉnh trong khảo sát, chuẩn bị mặt bằng, huy động lực lượng và phối hợp với chính quyền để triển khai chiến dịch theo phương châm “khẩn trương, hiệu quả."

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã bàn giao hơn 50% số căn nhà. Phát huy tinh thần đó, lực lượng Công an tiếp tục triển khai chiến dịch, phấn đấu hoàn thành thắng lợi trước ngày 10/1/2026.

Tại Gia Lai, sau 1 tháng triển khai, có 29/87 căn nhà đã khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng (đạt 33,3%), tiến độ 58 nhà còn lại hiện đạt hơn 80%. Kết quả này thể hiện quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn của gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ thuộc các phòng nghiệp vụ, Công an các xã, phường và lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai khẳng định việc sớm xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa chính trị-xã hội và nhân văn sâu sắc.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Công an tỉnh Gia Lai quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn để đảm bảo nhanh nhất, kịp thời nhất hỗ trợ xây nhà ở cho nhân dân có nơi sinh sống ổn định, bảo đảm mỗi ngôi nhà hoàn thành sẽ là điểm tựa vững chắc, giúp bà con ổn định cuộc sống, vươn lên sau thiên tai.

Công an Gia Lai thần tốc huy động mọi nguồn lực, 100% quân số với tinh thần xung kích-thần tốc-quyết liệt-hiệu quả, không có ngày nghỉ, ngày lễ, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra và luôn đặt an toàn của nhân dân và cán bộ, chiến sỹ lên hàng đầu trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết sau khi bão, lũ đi qua, lực lượng công an, bộ đội đã có mặt trên tất cả các địa bàn cùng chính quyền và nhân dân khắc phục thiên tai, củng cố lại hệ thống giao thông, điện chiếu sáng, kênh mương thủy lợi, khắc phục các diện tích bị sa bồi thủy phá, giúp bà con sản xuất, ổn định lại cuộc sống.

Lực lượng vũ trang lại tiếp tục tham gia vào chiến dịch Quang Trung thần tốc, xây dựng sửa chữa cho người dân để hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, việc tổ chức đợt phát động xung kích thần tốc 15 ngày đêm sẽ tạo tiền đề để hoàn thành toàn bộ các căn nhà do lực lượng công an triển khai trên địa bàn./.

