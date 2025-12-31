Thần tốc “Chiến dịch Quang Trung” nơi rẻo cao Tây Trà

“Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại nhà ở cho các gia đình có nhà ở bị thiệt hại do thiên tai nơi rẻo cao Tây Trà (Quảng Ngãi) đang vào giai đoạn nước rút.

Các cán bộ, chiến sỹ thuộc đơn vị quân đội, công an tham gia Chiến dịch đã đồng lòng, hợp sức đẩy nhanh tiến độ thi công với hy vọng sẽ bàn giao toàn bộ “mái ấm” cho bà con trước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hết việc không hết giờ

Xã miền núi Tây Trà là địa phương khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi. Trong đợt mưa lũ vào tháng 11 vừa qua, toàn xã có khoảng 20 ngôi nhà bị thiệt hại nặng; trong đó có 6 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn.

Trung tá Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1-Sơn Tịnh cho biết nhận lệnh từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Ban gấp rút cử 15 cán bộ, chiến sỹ lên đường đến Tây Trà thực hiện nhiệm vụ. Toàn bộ quá trình từ khảo sát thực địa đến chọn vị trí tái định cư để xây nhà diễn ra nhanh chóng, đúng với tên gọi thần tốc của “Chiến dịch Quang Trung.”

Ngày 19/12 như một “cột mốc” đáng nhớ khi 6 ngôi nhà đồng loạt được khởi công trong niềm hân hoan, phấn khởi của dân làng và chính quyền địa phương.

Xuyên suốt chiến dịch, dù điều kiện ăn ở, sinh hoạt có phần bất tiện nhưng với khí thế, quyết tâm cao độ, toàn đội đã “không ngại khó, ngại khổ,” hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng công an, chia thành nhiều mũi thi công, đảm bảo khoa học, chất lượng.

Binh nhất Nguyễn Thái Bảo, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ, bộc bạch anh em vẫn nhớ như in những lần mưa trút bất thình lình khiến cả người ướt sũng hay cái lạnh cắt da cắt thịt của miền sơn cước làm mọi người run rẩy... Nhưng sự khắc nghiệt của thời tiết không cản nổi bước chân “quân hành.” Cả đội vẫn ở đó, kề cận bên nhau, tận tay bê từng viên gạch, trộn từng mẻ bê tông, xây từng mảng tường vững chắc.

Thiếu tá Lê Văn Thịnh, Trợ lý Quân lực, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1-Sơn Tịnh, tâm sự bản thân anh rất vui khi nằm trong đội hình xây nhà giúp dân đợt này. Là quân nhân, anh luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

“Mặc cho vắt cắn, áo quần thấm đẫm máu, tôi vẫn xác định sẽ bám sát công trường bằng mọi giá. Việc còn thì người còn, phải làm sao mang lại cho bà con một “mái ấm” chắc chắn, kiên cố nhất có thể. Mỗi một viên gạch hay mỗi mạch hồ đều chất chứa trong đó tình cảm thiêng liêng của người lính,” Thiếu tá Thịnh nói.

Những ngôi nhà mới nơi rẻo cao Tây Trà (Quảng Ngãi) dần thành hình từ “Chiến dịch Quang Trung.” (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Trung tá Nguyễn Hữu Hoàng khẳng định với khẩu hiệu “Quân với dân một ý chí - Xây nhà nhanh, chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối,” “Hết việc không hết giờ,” đơn vị đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dồn toàn lực chạy đua với thời gian, tăng tốc, bứt phá để “về đích” đúng hạn.

Cơ hội đón Tết trong ngôi nhà mới

Bà Hồ Thị Hương, thôn Trà Nga, cứ liên tục ra vào ngắm nhìn ngôi nhà mới đang được lực lượng vũ trang gấp rút hoàn thiện. Sự mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt khắc khổ, hằn đầy vết chân chim.

Bà Hương xúc động nói: "Gia đình tôi biết ơn Đảng, Chính phủ đã kịp thời quan tâm, hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa sau thiên tai. Các thành viên đang ngóng đợi từng ngày để được dọn về đây ở, ổn định cuộc sống; đặc biệt là thời khắc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề."

Nỗi ám ảnh kinh hoàng về đợt núi “nổ,” sạt lở cuốn theo lượng lớn đất, đá đổ ập xuống ngôi nhà cũ cách đó không xa khiến cả nhà tháo chạy, thoát chết trong gang tấc xảy ra vào hồi tháng 11 năm nay, cũng dần vơi đi trong tâm khảm của bà.

Ông Hồ Văn Xoay (50 tuổi), trú cùng thôn, đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi chứng kiến ngôi nhà mới với diện tích 52m2 đang được lợp mái. Ông sẽ nhận nhà vào ngày 5/1/2026, kết thúc chuỗi hành trình dài “ở nhờ” nhà người thân.

Ông cho hay nhà cũ bị sập, gia đình bỗng chốc trắng tay, rơi vào bế tắc. "Điều kiện kinh tế gia đình không cho phép nên việc xây dựng lại “mái ấm” đành dở dang. May nhờ Nhà nước trợ giúp, ước mơ đó của gia đình mới thành hiện thực - điều những tưởng sẽ không bao giờ chạm tới." Dứt câu, ông Xoay dõi mắt nhìn về phía xa xăm như thể dành lời chào tạm biệt với ngôi nhà cũ đã vĩnh viễn nằm lại với núi rừng.

Ông Trương Công Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tây Trà, thông tin “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc tại Quảng Ngãi đã thể hiện sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau.” Hơn 10 ngày qua, khoảng 30 cán bộ, chiến sỹ đã tập trung làm việc cật lực, không quản ngại mưa nắng, nhờ đó đến nay khối lượng công trình đạt khoảng 40% kế hoạch.

Tin tưởng rằng những ngôi nhà thấm đượm tình quân-dân sẽ sớm được trao tận tay bà con. Đón năm mới trong ngôi nhà mới ấm cúng thật sự là một sự khởi đầu tốt đẹp dành cho những hộ dân như ông Xoay, bà Hương. Rồi đây, vùng đất Tây Trà sẽ vững vàng vượt qua thiên tai, thách thức, viết nên những chương mới trên chặng đường phát triển.

Trung tá Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1-Sơn Tịnh, thông tin tính đến ngày 30/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã cử hơn 400 cán bộ, chiến sỹ tham gia giúp nhân dân 2 tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa lại nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai, trong đó riêng tại Quảng Ngãi xây mới 45 nhà, sửa chữa 13 nhà.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu rõ đây là “chiến dịch” không tiếng súng nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã, là mệnh lệnh từ trái tim. Trên cơ sở chỉ đạo đó, các đơn vị đang gấp rút hoàn tất những công đoạn cuối cùng và sẽ tiến hành bàn giao 6 ngôi nhà đặc biệt này cho các hộ dân trước ngày 20/1/2026, đảm bảo mục tiêu mọi người dân đều có nhà ở, thờ cúng tổ tiên, vui xuân đón Tết cổ truyền dân tộc./.

