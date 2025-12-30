Tây Ninh: Suối Chà Và đục ngầu vì khai thác cát, ảnh hưởng hoạt động dân sinh

Nhiều người dân ở ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh phản ánh vài tháng qua, tình trạng hoạt động khai thác cát trên suối Chà Và (thuộc địa bàn xã Tân Hòa) đã gây ảnh hưởng đến hoạt động dân sinh.

Cụ thể, chị B.T., sinh sống ở khu vực ấp Cây Khế, cho hay tình trạng bơm cát làm nguồn nước bị đục, ảnh hưởng đến người dân mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá, mò ốc, nước sinh hoạt, nuôi Ba Ba ven suối Chà Và.

Hoạt động bơm cát này còn tạo nhiều hố sâu ở khu vực nước cạn.

Chị B.T. cũng cho biết, người dân đã phản ánh nhiều lần đến doanh nghiệp bơm cát phải có biện pháp khắc phục tình trạng này, tránh ảnh hưởng đến sinh kế người dân nhưng chưa được cải thiện.

Ông Đ.H.K., hành nghề đánh bắt cá trên suối Chà Và cho hay nước đục “trắng” ngày càng lan rộng cả khúc con suối ảnh hưởng đến nguồn cá tôm. Để mưu sinh, ông chạy xuồng máy ngược lên thượng nguồn để đánh bắt cá.

Đoạn suối Chà Và (xã Tân Hòa) bị người dân phản ánh đục nước do hoạt động khai thác cát của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngọc Trâm Anh Tây Ninh. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Theo phản ánh của người dân, phóng viên TTXVN đã đi thực tế tại đoạn suối Chà Và, qua địa phận xã Tân Hòa ghi nhận có hiện tượng nước đục lan rộng tại khu vực hút cát và bãi tập kết cát của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngọc Trâm Anh Tây Ninh.

Ông Lương Hiền Thảo, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hòa cho biết, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngọc Trâm Anh Tây Ninh được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác cát và giấy phép được hoạt động trong khu vực công trình thủy lợi vào thời điểm khoảng tháng 5/2025.

Đến tháng 8/2025, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngọc Trâm Anh Tây Ninh đã chuẩn bị đủ điều kiện các hồ sơ công bố để đi vào hoạt động, trong đó khai thác cát vào tháng 9/2025.

Ông Lương Hiền Thảo cũng cho biết, trong quá trình khai thác cát, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngọc Trâm Anh Tây Ninh đã chấp hành theo quy định; khai thác trong phạm vi được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép và cũng đảm bảo được việc đánh giá tác động môi trường.

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác cát, quá trình hút lắng chắc chắn sẽ để lại sự đục nước trong thời gian ngắn. Về vấn đề này, Phòng kinh tế sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân xã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh kiểm tra thực tế theo phản ánh của người dân.

Theo Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi số 78/GP-TL-ATĐ, ngày 28/2/2025 của Cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngọc Trâm Anh Tây Ninh hoạt động khai thác cát xây dựng tại mỏ cát suối Chà Và, xã Tân Hòa (trong lòng hồ Dầu Tiếng), với diện tích khu vực khai thác là 22,3316ha và bãi tập kết cát.

Hoạt động khai thác cát bằng phương pháp sử dụng tàu/ghe hút toàn bộ lượng cát và tạp chất (bùn, trầm tích và các loại tạp chất) vào tàu/ghe và vận chuyên về bãi tập kết cát để sàng tuyển, lắng lọc (không được lắp giàn sàng trên tàu/ghe).

Lắp đặt camera, thiết bị giám sát hành trình trên tàu/ghe để giám sát quá trình khai thác cát bảo đảm không có hoạt động sàng tuyển cát trong lòng hồ làm đục và ảnh hưởng chất lượng nước trong công trình thủy lợi. Không để rò rỉ xăng dầu khi khai thác, vận chuyển cát, không thải chất thải sinh hoạt làm ô nhiễm chất lượng nước trong công trình thủy lợi…

Được biết, khối lượng khai thác cát hằng năm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngọc Trâm Anh Tây Ninh tại đoạn suối Chà Và là khoảng 15.000m3 cát, với tổng trữ lượng khai thác được cấp phép ước đạt khoảng trên 195.000m3 cát./.

