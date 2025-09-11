Đắk Lắk xử lý nhóm đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Sêrêpốk

Ngày 11/9, Công an xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý một nhóm đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Sêrêpốk, đoạn qua xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Theo điều tra ban đầu, gần đây, đối tượng Lương Quốc Nguyên (32 tuổi, trú tại thôn 1, xã Hòa Phú) phát hiện tại khu vực sông Sêrêpôk gần cửa xả Thủy điện Hòa Phú có nhiều cát xây dựng.

Từ đó, Nguyên đã nảy sinh ý định khai thác cát để bán lấy tiền. Đầu tháng 7/2025, Nguyên mua sắm máy bơm cùng nhiều phương tiện, đồng thời thuê hai người dân trú cùng xã cùng tham gia hút cát.

Số cát hút được, Nguyên vận chuyển đi bán cho các cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk và xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng với giá từ 400.000 - 550.000 đồng/m3.

Khoảng 6 giờ 20 phút ngày 2/9, khi Nguyên đang vận chuyển cát ra khỏi bãi thì bị Công an xa Hòa Phú phát hiện bắt giữ. Hiện, Công an xã đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Từ giữa tháng 5/2025 đến nay, giá cát xây dựng trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên tăng đột biến. Tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông (cũ) giá cát đang ở mức từ 500.000-1.000.000 đồng/m3, tăng khoảng gấp đôi so với trước đó.

Việc giá cát tăng mạnh, thị trường nhiều thời điểm khan hiếm được ghi nhận là do các cơ quan chức năng siết chặt các quy định liên quan tới hoạt động khai thác.

Trong đó, điển hình là chấn chỉnh việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện, vận chuyển, mua bán và thời gian, ranh giới khai thác…/.

