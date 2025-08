Tuyên Quang xử lý 9 đối tượng khai thác vàng trái phép dưới lòng suối

Chiều 4/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa phát hiện và xử lý 9 đối tượng khai thác vàng trái phép dưới lòng suối.

Cụ thể vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 31/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Tuyên Quang) phối hợp với Công an các xã Phú Linh và Linh Hồ thực hiện kiểm tra khu vực khe suối thuộc rừng Bản Phó (thôn Nà Pồng, xã Phú Linh, tỉnh Tuyên Quang) phát hiện 5 đối tượng đang trực tiếp hút nước, cát, sỏi từ lòng suối lên hệ thống sàng tuyển để khai thác vàng trái phép.

Qua quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang, xác định được 9 đối tượng tham gia vào hoạt động khai thác khoáng sản vàng trái phép; đồng thời lập biên bản, tạm giữ toàn bộ phương tiện, máy móc có liên quan để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép là hành vi vi phạm pháp luật; làm thất thoát tài nguyên quốc gia, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạt; tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động và gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Hành vi khai thác khoáng sản trái phép có thể bị xử lý hình sự với mức hình phạt tù lên đến 7 năm hoặc bị phạt tiền tối đa lên đến 1 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tham gia, tiếp tay, bao che hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ, mua bán khoáng sản trái phép dưới mọi hình thức. Quần chúng nhân dân khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến tài nguyên khoáng sản, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an tỉnh đã phát hiện 16 đối tượng đang khai thác khoáng sản trái phép tại vườn nhà ông Trần Văn Minh thuộc tổ dân phố Kim Phú 28, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 10 tấn chất rắn nghi là quặng thiếc, 73 kíp nổ, 22 thỏi thuốc nổ nhũ tương, 1 túi chứa tiền chất nổ và các máy móc, phương tiện khai thác khoáng sản như máy khoan, máy nén khí, máy nổ./.

