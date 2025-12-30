Quảng Ngãi hỗ trợ tàu cá giải bản không hoạt động khai thác thủy sản

Ngày 30/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), thảo luận quyết nghị thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Theo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu tiếp tục khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh, chủ tàu cá thực hiện giải bản tàu được hỗ trợ một lần bằng 40% giá trị tàu cá theo chứng thư thẩm định giá tại thời điểm thẩm định, nhưng không vượt quá mức hỗ trợ tối đa.

Cụ thể, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/tàu; từ 12m đến dưới 15m được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/tàu; từ 15m đến dưới 20m được hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/tàu; tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 20m trở lên được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/tàu.

Ngoài hỗ trợ giải bản, tỉnh Quảng Ngãi còn hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi chủ tàu cá tham gia học nghề chuyển đổi. Chủ tàu cá và các thành viên sống phụ thuộc trong hộ gia đình, không nằm trong độ tuổi lao động, được hỗ trợ bằng tiền tương đương 30kg gạo/người/tháng theo giá gạo bình quân tại thời điểm hỗ trợ của địa phương; thời gian hỗ trợ là 3 tháng.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách dự kiến là 20,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, nhằm hỗ trợ 130 tàu cá chuyển đổi nghề, giải bản. Trong đó, kinh phí hỗ trợ giải bản tàu cá khoảng 17,5 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề cho chủ tàu và hộ gia đình khoảng 2,6 tỷ đồng. Việc chi trả do Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu nơi có tàu cá thực hiện.

Đối tượng áp dụng là chủ tàu cá và các thành viên sống phụ thuộc trong hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tổ chức thực hiện chính sách.

Việc hỗ trợ được thực hiện trên nguyên tắc các chủ tàu có tàu cá nằm trong danh sách dữ liệu nghề cá quốc gia, thuộc diện tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng định mức, không để xảy ra trục lợi chính sách, tiêu cực, lãng phí. Chủ tàu cá sau khi được hỗ trợ không được đóng mới, mua, nhận tặng, cho thuê tàu cá khác. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026; thời gian thực hiện hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2026.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thông qua các Nghị quyết Quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất; ban hành bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026; Nghị quyết Quy định việc thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã năm 2026 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Nghị quyết bổ sung dự toán thu, chi năm 2025 từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; Nghị quyết Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh…

Tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy nêu rõ kỳ họp đã diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm và đã hoàn thành các nội dung đề ra, nhất là việc thông qua các nghị quyết quan trọng có tác động đến kinh tế-xã hội tỉnh.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy nhấn mạnh, việc ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu tiếp tục khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2310/QĐ-TTg ngày 17/10/2024 ban hành Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam. Nghị quyết được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU hiện nay, thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu; hỗ trợ các chủ tàu cá sớm ổn định cuộc sống và nguồn thu nhập, góp phần quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC./.

