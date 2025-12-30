Cà Mau chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy điện rác trên 1.780 tỷ đồng

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu xử lý chất thải tập trung Năm Căn (Nhà máy điện rác Năm Căn), với tổng vốn đầu tư khoảng 1.783 tỷ đồng, theo hình thức đấu thầu chọn nhà đầu tư.

Theo Quyết định số 02301/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, dự án nhằm đầu tư xây dựng nhà máy đốt rác phát điện với mục tiêu chính xử lý rác thải, mục tiêu phụ phát điện.

Dự án nhà máy đốt rác phát điện Năm Căn dự kiến được xây dựng tại xã Đất Mới, diện tích toàn bộ khu xử lý khoảng 20ha, công suất xử lý khoảng 600 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày, công suất phát điện 6MW. Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ tiếp nhận, xử lý rác thải cho khu vực các xã Phan Ngọc Hiển, Tân Ân, Đất Mũi, Năm Căn, Đất Mới và Tam Giang.

Ngoài nhà máy điện rác Năm Căn đã được chấp thuận chủ trương, hiện, tỉnh Cà Mau cũng đang mời gọi đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tỉnh Cà Mau; trong đó, có hạng mục nhà máy điện đốt rác tại xã Khánh An, diện tích khoảng 10ha.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có một Nhà máy xử lý rác thải tại địa bàn thành phố Cà Mau (cũ) nhưng đã đóng cửa từ tháng hơn 6 tháng nay do chủ đầu tư chờ tăng đơn giá xử lý rác thải. Trong khi hiện toàn tỉnh Cà Mau mỗi ngày thu gom hơn 400 tấn rác thải sinh hoạt, chủ yếu được mang chôn lấp.

Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau hồi đầu tháng 12 mới đây, vấn đề xử lý chất thải, ô nhiễm môi trường được nhiều cử tri quan tâm và có ý kiến cần xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, thu gom rác thải và có hướng xử lý hiện đại đảm bảo môi trường bền vững, xứng tầm đô thị văn minh sạch đẹp hiện đại.

Trước thực tế này, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau cho rằng, mô hình nhà máy xử lý rác phải hướng đến chuẩn sạch như nhiều nước châu Âu, không còn mùi hôi, thậm chí có thể trở thành điểm tham quan, du lịch.

Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau: chủ trương chung của tỉnh là phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường. Do đó, tỉnh sẽ chỉ đạo quy hoạch, mời gọi đầu tư nhà máy xử lý rác, dùng công nghệ mới, không chôn lấp.

Việc đầu tư nhà máy rác phải công nghệ mới, xử lý đốt, rồi phân bón, tái chế, thậm chí tiến tới làm điện sinh khối, để giải quyết căn cơ vấn đề rác thải, chất thải của sinh hoạt. Đây là tiền đề để xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.../.

