Xã hội

Hà Nội: Khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn

Ngày 13/10/2025, Hà Nội khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn, đánh dấu bước ngoặt trong công tác xử lý rác thải và phát triển kinh tế tuần hoàn của Thủ đô.

ttxvn-soc-son.jpg

Ngày 13/10/2025, tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (xã Trung Giã, Thành phố Hà Nội), Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội tổ chức khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn, đánh dấu bước ngoặt trong công tác xử lý rác thải và phát triển kinh tế tuần hoàn của Thủ đô.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nhà máy điện rác Sóc Sơn #xử lý rác Hà Nội #điện rác TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Hà Nội khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn

Đây là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và lớn thứ hai trên thế giới, có công suất tiếp nhận 5.000 tấn rác/ngày, công suất phát điện 90 MW, được coi là giải pháp cho bài toán rác thải của Thủ đô.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả lũ lụt gây ngập trên diện rộng tại Thái Nguyên. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thái Nguyên khôi phục sản xuất sau mưa bão

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, phường trên địa bàn khẩn trương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn người dân phục hồi, khôi phục sản xuất sau mưa bão.