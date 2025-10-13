Ngày 13/10/2025, tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (xã Trung Giã, Thành phố Hà Nội), Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội tổ chức khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn, đánh dấu bước ngoặt trong công tác xử lý rác thải và phát triển kinh tế tuần hoàn của Thủ đô.
Hà Nội khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn
Đây là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và lớn thứ hai trên thế giới, có công suất tiếp nhận 5.000 tấn rác/ngày, công suất phát điện 90 MW, được coi là giải pháp cho bài toán rác thải của Thủ đô.