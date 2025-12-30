Thành phố Hồ Chí Minh dự báo thiếu hụt lao động đúng chuẩn trong năm 2026

Ngày 30/12, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhu cầu nhân lực của Thành phố năm 2026 dự kiến vượt 313.000 vị trí việc làm, trong đó khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) cần khoảng 136.340 lao động; Bình Dương (cũ) cần 105.080 lao động và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) 72.261 lao động.

Nhu cầu nhân lực phân bổ theo đặc thù phát triển kinh tế của từng khu vực, phản ánh rõ xu hướng phục hồi và mở rộng sản xuất-dịch vụ trong giai đoạn tới.

Nhu cầu tuyển dụng ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) tiếp tục tập trung mạnh vào các nhóm ngành văn phòng, tài chính, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, bán lẻ, dịch vụ ăn uống (F&B), du lịch và chăm sóc khách hàng. Điều này cho thấy sự phục hồi tiêu dùng nội địa sau Tết được xác định là động lực chính thúc đẩy nhu cầu lao động tại khu vực trung tâm.

Trong khi đó, Bình Dương (cũ) tiếp tục là “điểm nóng” thu hút nhu cầu lao động phổ thông và lao động vận hành dây chuyền sản xuất.

Các nhà máy, khu công nghiệp dự kiến tăng tốc hoàn thành đơn hàng ngay từ đầu năm 2026, kéo theo nhu cầu lớn về nhân lực trực tiếp sản xuất, kỹ thuật và bảo trì.

Đối với Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), năm 2026 được dự báo là giai đoạn cao điểm của các ngành cảng biển, logistics, vận tải và dịch vụ hỗ trợ cảng.

Hoạt động của cụm cảng Cái Mép-Thị Vải, các dự án logistics và tuyến hàng hải quốc tế gia tăng mạnh, khiến nhu cầu nhân lực nghiêng rõ về lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng cao trong vận hành kho bãi, logistics cảng, kỹ thuật hàng hải và du lịch biển.

Xét theo nhóm ngành nghề, lao động giản đơn vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 39,82%.

Công nghiệp chế biến và kỹ thuật chiếm 23,23%; thương mại-dịch vụ-logistics chiếm 8,99%.

Các nhóm lao động chuyên môn cao như tài chính-kế toán-bất động sản chiếm 6,34%; hành chính-pháp luật-quản trị chiếm 4,83%; công nghệ thông tin-truyền thông chiếm 1,89%; giáo dục-xã hội chiếm 2,64% và y tế-chăm sóc sức khỏe chiếm 0,31%.

Đáng chú ý, các ngành dịch vụ chất lượng cao, logistics, thương mại điện tử, tài chính-kế toán, công nghệ thông tin và du lịch-khách sạn-nhà hàng đã có đà tăng trưởng từ năm 2025 và dự kiến tiếp tục mở rộng mạnh trong năm 2026.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường lao động năm 2026 vẫn duy trì tình trạng thiếu hụt lao động đúng chuẩn.

Nguyên nhân đến từ ba động lực chính: dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục trong chu kỳ giải ngân và mở rộng sản xuất, đặc biệt tại Bình Dương và khu vực cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu; vai trò trung tâm dịch vụ-tài chính-thương mại-logistics của Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng được củng cố; định hướng phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2025-2030 tiếp tục tạo áp lực tăng nhu cầu nhân lực.

Ở chiều cung, nguồn lao động vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Tỷ lệ lao động có nghề ngắn hạn còn thấp, chỉ chiếm khoảng 8,20%; lực lượng lao động trên 45 tuổi chiếm tới 20,41%, gặp khó khăn trong thích ứng với yêu cầu kỹ năng mới; đồng thời tồn tại sự lệch pha giới tính khi nguồn cung thiên về lao động nữ, trong khi nhu cầu tuyển dụng lại nghiêng về lao động nam.

Những yếu tố này khiến chênh lệch cung-cầu chưa được cải thiện đáng kể, đặc biệt trong các ngành đòi hỏi kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp và khả năng làm việc theo ca kíp.

Bên cạnh đó, xu hướng tuyển dụng trực tuyến, tuyển dụng online tiếp tục chiếm ưu thế, nhất là với các vị trí văn phòng, dịch vụ và công nghệ. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với người lao động về kỹ năng số, cũng như đối với hệ thống dịch vụ việc làm trong việc chuẩn hóa hồ sơ điện tử, tư vấn và phỏng vấn trực tuyến.

Năm 2026, thị trường lao động Thành phố cũng đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong thu hút và giữ chân lao động, nhất là khu vực Bình Dương, biến động lao động sau Tết luôn ở mức cao, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh chính sách lương thưởng, phúc lợi và điều kiện làm việc.

Trong khi đó, nhóm lao động chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, dữ liệu, logistics cao cấp và tài chính ngày càng khan hiếm, có xu hướng dịch chuyển sang các khu vực có điều kiện tốt hơn.

Để ứng phó điều này, bà Nguyễn Văn Hạnh Thục cho biết Trung tâm sẽ tập trung nâng cao năng lực dự báo ngắn hạn, bám sát biến động thị trường sau Tết; đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề ngắn hạn, chú trọng các kỹ năng thực hành, an toàn lao động, kỹ năng số nền tảng và tác phong công nghiệp.

Đơn vị cũng tăng cường ứng dụng công nghệ trong tuyển dụng, điều phối lao động giữa các khu vực dư cung-thiếu cung, góp phần giảm áp lực thiếu hụt lao động đúng chuẩn trong năm 2026./.

