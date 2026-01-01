Khánh thành tượng đài 'Bác Hồ với chiến sỹ Biên phòng' ở Cà Mau

Ngày 1/1/2026, Hải đội Biên phòng 2 (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) tổ chức lễ khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sỹ Biên phòng."

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tượng đài được phỏng theo nguyên mẫu tác phẩm “Nghe lời non nước” của tác giả Vũ Trọng Khôi, khắc họa hình tượng Bác Hồ đang ân cần căn dặn chiến sỹ biên phòng.

Công trình tượng đài “Bác Hồ với chiến sỹ Biên phòng” tại Hải đội Biên phòng 2, thuộc Bộ đội Biên phòng Cà Mau được xây dựng trong khuôn viên có diện tích gần 120m2, được xây dựng từ ngày 1/12/2025, với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Cụm tượng đài được tạc bằng đá non nước tự nhiên, trọng lượng nguyên khối 5,5 tấn, chạm khắc và vận chuyển về đặt tại khuôn viên Hải đội Biên phòng.

Tượng cao 1,8m, dài 1,35m, rộng 1,05m, nặng 2 tấn, tổng chiều cao của cả tượng và bệ tượng là 4,35m. Khuôn viên xung quanh tượng đài được trồng và trang trí cây cảnh; hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống trang trí cảnh quan phù hợp với địa hình xung quanh.

Thiếu tá Đặng Văn Vũ, Chính trị viên Hải đội Biên phòng 2 cho biết công trình tượng đài “Bác Hồ với chiến sỹ Biên phòng” có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, là nơi để các đơn vị báo công lên Bác những thành tích nổi bật trong công tác và nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên và học sinh, sinh viên đoàn kết, đồng lòng, cùng quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia./.

