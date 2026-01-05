Multimedia

4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ 1/1 đến 4/1), toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông làm chết 94 người, bị thương 154 người.

Đánh giá của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy tình hình trật tự, an toàn giao thông trong 4 ngày Tết Dương lịch năm 2026 được bảo đảm ổn định, an toàn; tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm về số vụ, số người chết so với cùng kỳ năm trước; không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; ùn tắc giao thông được kiểm soát tốt.

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ 1/1 đến 4/1), toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông làm chết 94 người, bị thương 154 người. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông tuy giảm về số vụ và số người chết nhưng số người bị thương lại tăng. Cụ thể, giảm 45 vụ (18,67%), giảm 44 người chết (31,88%), tăng 17 người bị thương (12,41%)./.

