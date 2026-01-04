Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Chiều 4/1, vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn qua Đà Nẵng. Sự cố bắt nguồn từ việc xe tải đi trước phanh gấp khiến 10 ô tô phía sau không kịp xử lý, gây va chạm dây chuyền.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày tại vị trí Km 42+400 trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn (thành phố Huế) - Hòa Liên (thuộc địa phận phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 74C-034.99 đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam thì bất ngờ phanh gấp. Tình huống xử lý đột ngột này đã khiến dòng phương tiện gồm hơn 10 xe ô tô các loại đang bám đuôi phía sau không kịp phản xạ. Do khoảng cách gần và tốc độ đang lưu thông, hàng loạt xe đã húc mạnh vào đuôi nhau, tạo nên vụ tai nạn liên hoàn (dồn toa) kéo dài ngay trên tuyến.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại cao tốc La Sơn - Hòa Liên, rất may không có thiệt hại về người. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ghi nhận tại hiện trường, có tổng cộng 11 phương tiện dính vào vụ va chạm, bao gồm: xe tải BKS 74C-034.99, 1 xe tải nhỏ và 9 xe ô tô con. Danh sách các phương tiện bị hư hỏng gồm các biển kiểm soát: 43A-701.17, 43B-097.54, 43B-204.59, 51K-562.44, 74A-150.33, 43A-438.59, 29A-299.93, 18A-122.36, 43E-010.08 và 43A-054.57.

Hậu quả của cú tông liên hoàn khiến nhiều xe ô tô con bị biến dạng nặng phần đuôi và đầu xe, nằm ngổn ngang trên đường. Rất may vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, đơn vị quản lý tuyến Khu Quản lý đường bộ III đã phối hợp với lực lượng chức năng có mặt để điều tiết, phân luồng cho các phương tiện di chuyển chậm một chiều qua khu vực. Được biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, mặt đường khô ráo, hệ thống biển báo và vạch sơn kẻ đường đầy đủ./.