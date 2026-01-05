60 năm ngành Nội chính Đảng: Giữ trọn liêm chính, nâng tầm tham mưu chiến lược

Sáu mươi năm qua, ngành Nội chính Đảng luôn đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng, bền bỉ giữ kỷ cương, bảo vệ lẽ phải.

Từ gian khó chiến tranh đến yêu cầu đổi mới sâu rộng hôm nay, Ngành không ngừng trưởng thành, khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược tin cậy của Đảng ta về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Ngày 5/1/1966, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước diễn ra quyết liệt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 133/NQ-TW, thành lập Ban Pháp chế Trung ương, tiền thân của Ban Nội chính Trung ương ngày nay.

Quyết định ấy thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong tăng cường lãnh đạo công tác nội chính, pháp chế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trước tình hình mới, ngày 17/9/1979, Đảng quyết định thành lập Ban Nội chính Trung ương trên cơ sở kế thừa và phát triển nhiệm vụ của Ban Pháp chế Trung ương.

Qua các thời kỳ cách mạng, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của ngành được điều chỉnh phù hợp thực tiễn. Ngành Nội chính từng bước trưởng thành, khẳng định vị thế cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng.

Dấu ấn nổi bật được thể hiện rất rõ trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Giai đoạn 2020-2025 đặt ra yêu cầu rất cao, khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề mới, khó, nhạy cảm, trong bối cảnh đất nước có nhiều biến động.

Với tinh thần đoàn kết, tận tụy, chủ động, sáng tạo, toàn ngành đã hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ được giao, để lại dấu ấn rõ nét, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận.

Ban Nội chính Trung ương đã tích cực tham mưu, thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác chỉ đạo ngày càng chuyên nghiệp, bài bản, đi vào chiều sâu, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại Phiên họp thứ ba năm 2025 của Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương (25/12/2025). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương cũng được chú trọng. Ban Nội chính Trung ương đã chủ động xây dựng, triển khai chương trình công tác trọng tâm; chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu phục vụ các Phiên họp của Ban Chỉ đạo; tập trung tham mưu tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đề xuất phương hướng nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng; phối hợp sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trong nhiệm kỳ, Ban Nội chính Trung ương đã tập trung nghiên cứu, xây dựng 8 đề án và 9 đề tài về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Dù nhiều vấn đề mới, khó, yêu cầu cao, phát sinh trong quá trình thực hiện, song đến nay toàn bộ các đề án cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét.

Ban Nội chính Trung ương cũng tập trung tổ chức thành công nhiều hội nghị, cuộc họp quan trọng.

Qua tổng kết 5 năm, toàn Ngành đã phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý trên 1.000 vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ban Nội chính Trung ương tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo 149 vụ án, 84 vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm.

Đồng thời, Ban đã tham mưu mở rộng phạm vi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, gắn phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực và lãng phí.

Chính điều này đã đưa công tác phòng, chống tham nhũng bước sang một giai đoạn mới, vừa toàn diện, vừa đi vào chiều sâu với phương thức, cách làm mới, hiệu quả, kịp thời, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, đánh giá cao.Công tác nội chính ở địa phương cũng chuyển biến rõ nét.

Riêng năm 2025, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu xử lý hơn 255 vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; tiếp, đối thoại với trên 1.500 lượt công dân; giải quyết dứt điểm nhiều kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Đánh giá kết quả đạt được, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, ngành Nội chính Đảng đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc 3 định hướng lớn và 6 nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.

Ngành đưa công tác phòng, chống tham nhũng bước sang một giai đoạn mới, vừa toàn diện, vừa đi vào chiều sâu với phương thức, cách làm mới, hiệu quả, kịp thời, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Bước sang năm 2026, năm mở đầu giai đoạn chuẩn bị thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, nhiệm vụ trọng tâm của Ban trong thời gian tới là tham mưu xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình công tác năm 2026 và chương trình nhiệm kỳ 2026-2031 của các Ban Chỉ đạo; tổ chức thực hiện hiệu quả các kết luận của Tổng Bí thư; khẩn trương triển khai các Đề án trình Bộ Chính trị, nhất là Đề án Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Trên cơ sở đó tham mưu ban hành Nghị quyết mới về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cho phù hợp với tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Tổng Kiểm toán Nhà nước (bên phải) và đồng chí Phan Đình Trạc, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương ký Quy chế phối hợp công tác phòng, chống tham nhũng giữa hai đơn vị. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngành Nội chính Đảng cũng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất về một số vấn đề lớn trong các dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về nội chính, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác nội chính ở địa phương, bộ, ngành; chủ động xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng.Trong định hướng đến giai đoạn 2026-2030, ngành Nội chính Đảng đã xác định xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu chiến lược vững về chính trị, liêm chính về đạo đức, bản lĩnh trong hành động, sáng tạo trong tư duy.

Trọng tâm là giữ vững kỷ cương, nêu gương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không tham nhũng, tiêu cực; xây dựng ngành thật sự là cơ quan “liêm chính của liêm chính.”

Sáu mươi năm là một chặng đường bền bỉ. Từ truyền thống vẻ vang ấy, ngành Nội chính Đảng tiếp tục tự soi, tự sửa, tận tụy phục vụ Đảng, phụng sự nhân dân, góp phần giữ vững kỷ cương, củng cố niềm tin, viết tiếp những trang mới xứng đáng với trọng trách mà Đảng giao phó./.

