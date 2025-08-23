Ban Nội chính Trung ương và Kiểm toán Nhà nước đồng hành chống tham nhũng

Sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã và đang tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, củng cố niềm tin của nhân dân. Để đạt được những thành tựu ấy, vai trò phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng là yếu tố then chốt.

Theo đó, Ban Nội chính Trung ương và Kiểm toán Nhà nước đã thể chế hóa mối quan hệ này bằng Quy chế phối hợp. Trải qua một thập kỷ triển khai đã ghi nhận những kết quả quan trọng đồng thời định hình những phương hướng hành động hiệu quả hơn trong giai đoạn tới.

Hướng vào những lĩnh vực nhạy cảm

Ngày 23/8, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Cơ quan Kiểm toán trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong suốt một thập niên, Quy chế luôn được rà soát, đánh giá và điều chỉnh kịp thời, hai cơ quan đã chủ động tổ chức nhiều hội nghị sơ kết, qua đó đánh giá tình hình thực hiện đồng thời tạo cơ hội để hai bên trao đổi kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại và đề ra những giải pháp thiết thực.

Tại hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đã khẳng định tầm quan trọng của sự phối hợp này và thông tin Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước đã triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực một cách quyết liệt, đồng bộ. Từ việc phổ biến, quán triệt sâu rộng các nội dung của Quy chế đến việc thể chế hóa thành các văn bản quy định cụ thể, mọi nỗ lực đều hướng đến mục tiêu chung. Chính sự chỉ đạo quyết liệt này đã giúp cho công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thông qua hoạt động kiểm toán đạt được những kết quả rất tích cực, thể hiện vai trò "người gác cổng" tài chính công một cách hiệu quả.

"Thời gian qua, khi xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm, Kiểm toán Nhà nước luôn tham khảo, xin ý kiến Ban Nội chính Trung ương, đặc biệt là về những cuộc kiểm toán chuyên đề tập trung vào những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, dễ xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực," ông Ngô Văn Tuấn cho biết.

Ban Nội chính Trung ương và Kiểm toán Nhà nước đã trao tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc. (Ảnh: Vietnam+)

Việc tham vấn này góp phần đảm bảo các cuộc kiểm toán được thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm, hướng vào những lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng Vụ cho biết cả hai cơ quan đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận trong việc thực hiện tốt các nội dung của Quy chế phối hợp. Mọi hoạt động đều được triển khai đảm bảo đúng nguyên tắc, nội dung và phương pháp phối hợp trên tinh thần trách nhiệm cao. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin, tài liệu về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực luôn được lãnh đạo hai cơ quan quan tâm chỉ đạo sát sao, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan.

Đáng chú ý, công tác phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo những quan điểm, chủ trương, chính sách lớn về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã được đặc biệt chú trọng.

Ông Nguyễn Cảnh Lam khẳng định hầu hết các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lĩnh vực này do Ban Nội chính Trung ương chủ trì tham mưu đều có sự tham gia ý kiến của Kiểm toán Nhà nước. Điều này cho thấy vai trò và tiếng nói của Kiểm toán Nhà nước trong việc định hình các chính sách cấp vĩ mô về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là hết sức quan trọng.

Đảm bảo không có vụ việc bị “chìm xuồng”

Để tiếp tục phát huy những nội dung phối hợp trong thời gian tới. Ông Nguyễn Cảnh Lam cho biết hai cơ quan sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tăng cường phối hợp tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ hai, hai bên sẽ phối hợp tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và Thành viên Ban Chỉ đạo.

Thứ ba, tăng cường phối hợp trong tham mưu phát hiện và xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý.

Thứ tư, tham mưu thực hiện có hiệu quả chủ trương của Ban Chỉ đạo về việc trong quá trình kiểm toán, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì phải chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền, không chờ kết thúc quá trình kiểm toán. Báo cáo ngay Thường trực Ban Chỉ đạo khi phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đặc biệt, hai cơ quan sẽ tích cực theo dõi, đôn đốc công tác giải quyết các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật do Kiểm toán Nhà nước chuyển sang cơ quan điều tra, đảm bảo không có vụ việc nào bị “chìm xuồng” hay xử lý chậm trễ.

Ông Phan Đình Trạc đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai cơ quan. (Ảnh: Vietnam+)

Kết luận hội nghị, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã tổng kết và nhấn mạnh những điểm cốt lõi. Ông đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai cơ quan.

"Quy chế phối hợp nhìn chung được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, giúp hai cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực," ông Phan Đình Trạc khẳng định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ông Phan Đình Trạc đã thẳng thắn chỉ rõ rằng việc thực hiện Quy chế phối hợp vẫn còn một số hạn chế nhất định và đề nghị hai cơ quan cần phân tích thấu đáo, bàn bạc kỹ lưỡng để đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hiện nay hết sức nặng nề và phức tạp, ông Phan Đình Trạc đã đề nghị hai cơ quan tập trung triển khai 5 nội dung trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể là nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong tham mưu hoàn thiện thể chế. Mục tiêu là phải khắc phục được những sơ hở, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định, không để các đối tượng lợi dụng để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính công, tài sản công.

Hai bên tích cực phối hợp nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các đề án thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do mỗi cơ quan chủ trì thực hiện. Sự tham gia này cần được thực hiện một cách chuyên sâu, có chất lượng cao trước khi các đề án được trình lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, hai cơ quan tăng cường hơn nữa công tác phối hợp tham mưu, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó, chú trọng tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả hơn nữa cơ chế phối hợp chỉ đạo phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Thường trực Ban Chỉ đạo. Cùng với đó, Kiểm toán Nhà nước khu vực với các Vụ Địa phương của Ban Nội chính Trung ương, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy phối hợp hiệu lực, hiệu quả.

“Hai cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp trao đổi nghiệp vụ, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, cán bộ, công chức liêm chính,” ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Nội chính Trung ương và Kiểm toán Nhà nước đã trao tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan. Đây là sự động viên kịp thời, khích lệ các đơn vị và cá nhân tiếp tục nỗ lực, cống hiến vì sự nghiệp chung./.