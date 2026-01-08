Học giả Trung Quốc đánh giá cao chính sách đối ngoại của Việt Nam

Trong bối cảnh vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định, chính sách đối ngoại của Việt Nam thời gian qua được đánh giá là chủ động, thực chất và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đây là nhận định được Giáo sư Chu Chấn Minh, Viện trưởng Danh dự Viện Nghiên cứu Nam Á-Đông Nam Á thuộc Viện Khoa học Xã hội tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo Giáo sư Chu Chấn Minh, những năm gần đây, hoạt động đối ngoại của Việt Nam ngày càng sôi động, với tần suất và chiều sâu các hoạt động trao đổi, tiếp xúc với các quốc gia và tổ chức quốc tế không ngừng gia tăng. Từ sau năm 2015, đặc biệt trong giai đoạn gần đây, Việt Nam đã thúc đẩy mạnh mẽ các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, cũng như mở rộng các khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương, thể hiện rõ sự chủ động của lãnh đạo cấp cao Việt Nam trong việc củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Từ góc độ khu vực, Việt Nam xác định rõ ưu tiên đối ngoại với các nước láng giềng, duy trì và phát triển ổn định quan hệ với Lào, Campuchia và Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng thể hiện cách tiếp cận linh hoạt và cân bằng trong quan hệ với các nước lớn. Hiện nay, cả Trung Quốc và Mỹ đều là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam.

Theo Giáo sư Chu Chấn Minh điều này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, chính trị và an ninh, mà còn góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trong cấu trúc khu vực đang có nhiều biến động.

Trong khuôn khổ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định rõ nét. Việt Nam không chỉ tham gia tích cực các cơ chế hợp tác của ASEAN, mà còn chủ động đưa ra nhiều đề xuất, sáng kiến liên quan đến các vấn đề khu vực.

Các ý kiến và kiến nghị của Việt Nam tại các hội nghị ASEAN ngày càng nhận được sự đồng thuận và đánh giá tích cực từ các nước thành viên, phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong cộng đồng Đông Nam Á.

Trên bình diện toàn cầu, quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia và tổ chức quốc tế tiếp tục được mở rộng. Việt Nam đã được bầu tham gia nhiều cơ chế quan trọng của Liên hợp quốc, trong đó có Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Theo Giáo sư Chu Chấn Minh, việc Việt Nam đảm nhiệm các vai trò này cho thấy sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội, cũng như trong bảo đảm và thúc đẩy quyền con người.

Đặc biệt, việc Việt Nam tiếp tục nhận được sự ủng hộ rộng rãi tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc được xem là một thành tựu quan trọng, góp phần phản bác các quan điểm chỉ trích cho rằng Việt Nam thiếu dân chủ hoặc không bảo đảm quyền con người. Sự ủng hộ của đa số các quốc gia cho thấy cách nhìn nhận ngày càng thực tế, khách quan và cân bằng hơn của cộng đồng quốc tế đối với tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Học giả Trung Quốc khẳng định hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong những năm gần đây đã đạt được nhiều kết quả tích cực và đáng ghi nhận. Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Đường lối này phù hợp với tinh thần các kỳ Đại hội Đảng, đồng thời góp phần tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa./.

ASEAN là trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định ASEAN là trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, và là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển và hội nhập của Việt Nam.