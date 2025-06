Giới thiệu về chính sách đối ngoại của Việt Nam cho sinh viên Đại học Haifa

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 5/6, Đại học Haifa đã tổ chức cuộc nói chuyện với chủ đề "Exploring the World of Diplomacy in All Its Forms" (Khám phá Thế giới Ngoại giao dưới mọi hình thức), thu hút sự tham dự của một số nhà ngoại giao, học giả và nhiều sinh viên chuyên ngành quan hệ quốc tế và nghiên cứu châu Á.

Sự kiện nhằm làm sáng tỏ những hình thức ngoại giao đa dạng trong bối cảnh toàn cầu hóa, cũng như các thách thức địa chính trị hiện nay.



Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung đã được mời làm diễn giả chính của sự kiện. Trong phần chia sẻ sâu sắc và truyền cảm hứng, Đại sứ đã điểm lại hành trình cá nhân đến với ngành ngoại giao, các cột mốc trong sự nghiệp và vai trò Đại sứ Việt Nam tại Israel.

Ông nhấn mạnh ngoại giao không chỉ là công cụ chính trị, mà còn là cầu nối giữa các nền văn hóa, con người và các giá trị chung về hòa bình, hiểu biết và hợp tác. Ông cho biết chính niềm tin vào sức mạnh của sự thấu hiểu giữa các quốc gia là động lực lớn nhất dẫn dắt ông đến với sự nghiệp ngoại giao – một yếu tố then chốt trong việc duy trì ổn định khu vực và toàn cầu.



Trong buổi nói chuyện, Đại sứ cũng giới thiệu về chính sách đối ngoại của Việt Nam, nhấn mạnh phương châm độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Chính sách này đã giúp Việt Nam xây dựng được mạng lưới quan hệ đối ngoại rộng khắp với hơn 190 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.



Đại sứ Lý Đức Trung cho biết sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam – Israel đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong hợp tác song phương.

Mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang tính thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, giáo dục, và đổi mới sáng tạo đã trở thành những điểm sáng.



Israel được biết đến là quốc gia có hệ sinh thái khởi nghiệp và công nghệ hàng đầu thế giới, trong khi Việt Nam là nền kinh tế đang phát triển năng động, với nhu cầu lớn về chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đây là nền tảng thuận lợi để hai nước bổ trợ lẫn nhau và thúc đẩy các dự án hợp tác chiến lược trong tương lai.



Ngoài ra, Đại sứ cũng cho biết hai nước đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Israel (VIFTA), mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và dịch vụ.

Với hiệp định này, kim ngạch thương mại song phương được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau.



Trên nền tảng quan hệ chính trị – ngoại giao tốt đẹp và sự tin cậy lẫn nhau, hai bên đang mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực mới như chuyển đổi số, an ninh mạng, năng lượng tái tạo và phát triển bền vững.

Việt Nam cũng mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Israel trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, qua đó thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia.



Trong bối cảnh xung đột khu vực từ ngày 7/10/2023, Đại sứ quán Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ngoại giao linh hoạt để duy trì hoạt động, đảm bảo an toàn cho cộng đồng người Việt, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác song phương.



Bên cạnh đó, Đại sứ cũng nhấn mạnh những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội nổi bật của Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, môi trường đầu tư cải thiện mạnh mẽ, cùng với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên.

Ông cho rằng đây chính là những lợi thế quan trọng giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Israel.



Nhìn về tương lai, Đại sứ Lý Đức Trung bày tỏ kỳ vọng vào việc mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Israel không chỉ ở cấp chính phủ mà còn thông qua các kênh kết nối giữa trường đại học, tổ chức nghiên cứu và thế hệ trẻ hai nước – những lực lượng có vai trò tiên phong trong việc xây dựng quan hệ đối tác sáng tạo và bền vững.



Cuộc nói chuyện đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với các sinh viên Đại học Haifa về vai trò thiết yếu của ngoại giao trong việc xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Lao động Israel Thủ tướng đề nghị Israel hợp tác, hỗ trợ Việt Nam về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp; chiều ngược lại Việt Nam sẽ hỗ trợ, bổ sung cho Israel về nguồn nhân lực.