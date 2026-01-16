Cơ chế quản lý Gaza khởi động nhưng vấp phải phản đối từ Israel

Báo Times of Israel dẫn nguồn tin cho biết Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza (NCAG), gồm các chuyên gia kỹ trị Palestine, ngày 15/1 đã tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Cairo (Ai Cập).

Tuy nhiên, theo một nhà ngoại giao Arab, những nỗ lực khởi động hoạt động của cơ chế này đang gặp nhiều trở ngại ngay từ giai đoạn đầu, trong đó có sự phản đối từ phía Israel.

Theo nguồn tin ngoại giao nói trên, 15 thành viên của NCAG, do cựu Thứ trưởng Chính quyền Palestine (PA) Ali Shaath đứng đầu, đã tham dự cuộc họp cùng ông Nikolay Mladenov, người được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động của ủy ban thay mặt cho Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đầu.

Nhà ngoại giao Arab cho biết ông Mladenov hiện đang làm việc với nhiều bên liên quan trong khu vực nhằm thúc đẩy một gói biện pháp giảm nhẹ khủng hoảng nhân đạo tại Gaza, qua đó tăng cường tính chính danh và khả năng hoạt động thực tế của NCAG trong giai đoạn khởi đầu.

Tuy nhiên, theo nguồn tin, tiến trình trên đang bị Israel phản đối. Nhà ngoại giao Arab nhấn mạnh: “Ủy ban kỹ trị chỉ gồm 15 người. Để vận hành Gaza, họ cần đội ngũ công chức nhưng hiện Israel đang ngăn cản cả những người thuộc biên chế Hamas lẫn những người thuộc biên chế của PA... Nếu Israel không chấp nhận những người có liên hệ với PA, thì lựa chọn còn lại chỉ là lực lượng thuộc biên chế Hamas.”

Một quan chức Mỹ xác nhận Israel phản đối ngay cả vai trò hạn chế của PA trong việc quản lý Gaza, song cho rằng vấn đề này sẽ được xử lý trong những tuần tới. Quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng cuộc họp tại Cairo chủ yếu mang tính “định hướng,” nhằm thiết lập khuôn khổ và tinh thần cho công việc sắp tới của NCAG.

Theo quan chức Mỹ, nếu các bên trung gian trong kế hoạch Gaza đạt được tiến triển trong vấn đề giải giáp Hamas thì Israel nhiều khả năng sẽ linh hoạt hơn trong việc chấp nhận vai trò của PA tại Gaza. Tuy nhiên, các cuộc trao đổi với Hamas về vấn đề giải giáp hiện vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ.

Nhà ngoại giao Arab cho rằng NCAG sẽ có thêm không gian hoạt động khi Hội đồng Hòa bình - cơ quan chịu trách nhiệm giám sát ủy ban kỹ trị - chính thức ra mắt.

Theo kế hoạch của Mỹ, cơ chế này có thể được công bố vào tuần tới bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos./.

