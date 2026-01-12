Thế giới

Trung Đông

Hamas chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho Ủy ban kỹ trị Palestine

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ công bố trong tuần này thành phần của Hội đồng Hòa bình, cơ quan có nhiệm vụ giám sát Ủy ban kỹ trị Palestine.

Các tay súng Hamas. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Theo báo “Times of Israel” ngày 11/1, phong trào Hamas tuyên bố đã chỉ thị các cơ quan của họ chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho ủy ban độc lập gồm các chuyên gia kỹ trị người Palestine.

Ủy ban này dự kiến sẽ quản lý Gaza theo kế hoạch ngừng bắn của TTh Mỹ Donald Trump.

Phát ngôn viên Hamas Hazem Kassem cho biết trong một tuyên bố video: “Dựa trên tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump về ý định thành lập Hội đồng Hòa bình cho Dải Gaza, phong trào Hamas đã ban hành chỉ thị cho tất cả các cơ quan và tổ chức chính phủ chuẩn bị chuyển giao toàn bộ quyền lực cho ủy ban kỹ trị độc lập của người Palestine. Quyết định này rõ ràng và dứt khoát, phù hợp với lợi ích quốc gia và phù hợp với kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza.”

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ công bố trong tuần này thành phần của Hội đồng Hòa bình, cơ quan có nhiệm vụ giám sát Ủy ban kỹ trị Palestine./.

