Hiệp định VIFTA tạo xung lực cho xuất khẩu hàng Việt Nam sang Israel

Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Israel (VIFTA) đang mở ra triển vọng tích cực cho xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Israel trong năm 2026, khi các cam kết của Hiệp định bước vào giai đoạn triển khai sâu và lan tỏa rõ nét.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Israel là nền kinh tế có quy mô dân số khoảng 10,2 triệu người nhưng thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao trên thế giới. Do xung đột kéo dài, năng lực sản xuất trong nước còn hạn chế, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của Israel luôn duy trì ở mức lớn.

Thị trường này ngày càng quan tâm đến các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như thủy sản, dệt may, giày dép, đồ gỗ, nông sản nhiệt đới và thực phẩm chế biến - những sản phẩm phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của một xã hội có mức sống cao và tiêu chuẩn khắt khe.

Sau hơn 1 năm VIFTA có hiệu lực (từ tháng 11/2024), thương mại song phương Việt Nam-Israel ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng.

Theo số liệu từ các cơ quan chức năng tại địa bàn, năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều ước đạt trên 3,7 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Israel đạt gần 900 triệu USD, tăng hơn 10% so với năm trước.

Đây là nền tảng quan trọng để bước sang năm 2026, khi lộ trình cắt giảm thuế quan tiếp tục được mở rộng, đặc biệt đối với các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Israel cho thấy lợi thế lớn nhất mà VIFTA mang lại là việc nhiều dòng thuế được xóa bỏ ngay hoặc giảm sâu theo lộ trình, giúp hàng hóa Việt Nam cải thiện đáng kể khả năng cạnh tranh về giá.

Cùng với đó, các quy định minh bạch hơn về quy tắc xuất xứ, thủ tục hải quan và phòng vệ thương mại đang tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên trong việc thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác dài hạn.

Tuy nhiên, Israel vẫn được đánh giá là thị trường “khó tính,” với hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc tiệm cận các chuẩn mực của Liên minh châu Âu và Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).

Đối với thực phẩm và nông sản, các chứng nhận Kosher và Halal là điều kiện quan trọng để hàng hóa thâm nhập sâu vào hệ thống phân phối. Thực tế cho thấy những doanh nghiệp Việt Nam đầu tư bài bản vào chất lượng, tiêu chuẩn và bao bì đang có lợi thế rõ rệt khi tiếp cận các nhà nhập khẩu Israel.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Israel Lê Thái Hòa cho biết việc tiếp tục nâng cao chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn cao của thị trường Israel sẽ là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới.

Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer cho rằng lộ trình cắt giảm thuế quan sâu và nguyên tắc “hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu sẽ được chấp nhận tại Israel” đang tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường này, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường cao cấp khác.

Không chỉ dừng lại ở thương mại hàng hóa, việc triển khai Kế hoạch thực hiện VIFTA còn mở ra dư địa tăng cường hợp tác đầu tư và công nghệ.

Israel được coi là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thực phẩm, quản lý nước, thiết bị y tế và an ninh mạng.

Việc doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị có sự hiện diện của đối tác Israel được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu.

Đáng chú ý, đường bay thẳng đầu tiên giữa Việt Nam và Israel, kết nối Tel Aviv-Hà Nội vừa chính thức được khai trương hôm 5/1/2026, sẽ tạo thêm xung lực mới cho hợp tác kinh tế-thương mại.

Tuyến bay không chỉ thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và giáo dục mà còn tạo thuận lợi cho vận chuyển nhanh các mặt hàng giá trị cao như nông sản tươi, thủy sản và sản phẩm công nghệ.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các FTA thế hệ mới, năm 2026 được xem là thời điểm then chốt để hàng hóa Việt Nam củng cố và mở rộng vị thế tại thị trường Israel.

Với nền tảng tăng trưởng hiện nay cùng sự đồng hành của các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, Israel đang từng bước trở thành một trong những thị trường xuất khẩu tiềm năng và ổn định của Việt Nam tại khu vực Trung Đông-Địa Trung Hải./.

