Việt Nam và Israel thúc đẩy hợp tác đào tạo và khoa học-công nghệ

Ngày 23/11, Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung cùng Bộ phận Khoa học-Công nghệ của Đại sứ quán đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đại học Technion tại trụ sở nhà trường ở thành phố Haifa nhằm trao đổi về khả năng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển khoa học-công nghệ giữa Technion và các cơ sở nghiên cứu, đại học tại Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch phụ trách Nghiên cứu của Đại học Technion, Giáo sư Noam Adir đã chia sẻ về những thế mạnh nổi bật của trường trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học-công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học máy tính, y sinh, công nghệ vật liệu và đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo Technion khẳng định sẵn sàng mở rộng hợp tác với các nước thông qua các chương trình trao đổi sinh viên-giảng viên, học bổng sau đại học, dự án nghiên cứu chung và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp.

Đại sứ Lý Đức Trung đánh giá cao uy tín học thuật của Technion và nhấn mạnh rằng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, y sinh và chuyển đổi số, đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực giữa hai bên.

Đại sứ đề nghị Technion hỗ trợ Việt Nam trong việc tiếp cận các mô hình đào tạo tiên tiến, đồng thời mở rộng các chương trình liên kết phù hợp với điều kiện và nhu cầu của các trường đại học Việt Nam.

Đại sứ cũng đề nghị Đại học Technion nghiên cứu hợp tác, chia sẻ công nghệ quản l‎ý nước và chống ngập lụt với Việt Nam.

Đại diện Bộ phận Khoa học-Công nghệ đề nghị Đại học Technion hợp tác với các viện, trường hoặc doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam để đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong ba lĩnh vực chính là thể mạnh của trường gồm: công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, công nghệ lượng tử và vật liệu nano; lĩnh vực y tế với trọng tâm phát triển công nghệ chẩn đoán, điều trị ung thư và liệu pháp gene; phát triển bền vững, bao gồm các giải pháp năng lượng tái tạo, xử lý nước và giảm phát thải carbon.

Đại học Technion, thành lập năm 1912 tại Haifa, là trường đại học kỹ thuật-công nghệ lâu đời và danh tiếng nhất Israel.

Technion được xem là “cái nôi” của nền công nghệ cao Israel, nơi đào tạo nhiều nhà khoa học, kỹ sư, doanh nhân và hơn 3.000 chuyên gia đã góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nổi tiếng toàn cầu của nước này.

Technion hiện có 18 khoa, 60 trung tâm nghiên cứu, với hơn 15.000 sinh viên, trong đó có hơn 1.000 sinh viên quốc tế, và thường xuyên nằm trong nhóm các trường đại học hàng đầu thế giới về kỹ thuật, khoa học máy tính và công nghệ, đồng thời sở hữu nhiều viện nghiên cứu tiên phong trong AI, robotics, vật liệu tiên tiến, công nghệ nano và y sinh./.

