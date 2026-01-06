Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 16/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel (VIFTA).

Mục tiêu phê duyệt xây dựng Kế hoạch thực hiện VIFTA nhằm phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức liên quan, quyết định biện pháp chỉ đạo, điều hành và các biện pháp khác triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Hiệp định này.

Các nhiệm vụ chính cần triển khai gồm: Tăng cường phổ biến về VIFTA cho các đối tượng có liên quan, cơ quan quản lý cấp trung ương và địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng doanh nghiệp, thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, in ấn các ấn phẩm, tài liệu, các chương trình phát thanh và truyền hình, các lớp tập huấn, khóa đào tạo, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quå VIFTA.

Đồng thời, chú trọng tập huấn cho các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp về một số lĩnh vực như thuế, quy tắc xuất xứ, tiếp cận thị trường Israel, đầu tư, dịch vụ, hải quan, mua sắm của Chính phủ, phòng vệ thương mại, hàng rào kỹ thuật trong thương mại... bảo đảm các doanh nghiệp và các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước hiểu rõ, hiểu đúng, từ đó giúp việc tận dụng và thực thi Hiệp định được đầy đủ và hiệu quả.

Bên cạnh đó, thiết lập Đầu mối thông tin về VIFTA tại Bộ Công Thương để cung cấp thông tin, hướng dẫn và làm rõ các nội dung cam kết và các vấn đề có liên quan đến Hiệp định.

Ngoài ra, củng cố mạng lưới, tăng cường năng lực và đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin, dự báo về thị trường Israel và thị trường trong nước của các cơ quan nhà nước có chức năng cung cấp thông tin về thương mại-đầu tự để các doanh nghiệp Việt Nam có thể kịp thời nắm bắt các thông tin, yêu về kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa của Israel; Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại-đầu tư tại Israel nhằm thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp Israel về cơ hội và lợi thế môi trường kinh doanh đầu tư của Việt Nam, qua đó phát triển quan hệ thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực trọng điểm, đồng thời kết nối doanh nghiệp để tăng cường thông tin và quảng bá hàng hóa Việt Nam cho người tiêu dùng và doanh nghiệp nhập khẩu của Israel.

Theo Quyết định trên, các Bộ, ngành liên quan tiếp tục thực hiện rà soát pháp luật trong quá trình thực thi Hiệp định và báo cáo Chính phủ nếu có đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật khác để phù hợp với yêu cầu của Hiệp định; Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành theo đúng với lộ trình đã quy định của VIFTA; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thiết chế cần thiết để thực thi Hiệp định: Chỉ định đầu mối chung và các đầu mối liên lạc cụ thể trong từng lĩnh vực để thực hiện trao đổi thông tin giữa Việt Nam và Israel và thực hiện các nghĩa vụ thông báo theo Hiệp định.

Chỉ định và thông báo về cơ quan đầu mối của Việt Nam tham gia Ủy ban Hỗn hợp của VIFTA, các tiểu ban chuyên ngành theo các chương; cơ quan đầu mối về thông tin liên lạc giữa Việt Nam và Israel về mọi vấn đề của Hiệp định; cơ quan điều phối việc xây dựng đề xuất và tiếp nhận các hỗ trợ kỹ thuật từ Israel trong quá trình thực thi Hiệp định.

Xây dựng các chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; đồng thời, chuẩn bị những giải pháp ứng phó, hỗ trợ đối với những ngành hàng, mặt hàng chịu tác động lớn, trực tiếp từ việc thực thi Hiệp định.

Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng có sự tham gia của các doanh nghiệp Israel để tận dụng lợi ích của Hiệp định; Tăng cường các biện pháp, cơ chế khuyến khích, định hướng các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Israel kết nối với doanh nghiệp nội địa, góp phần vào việc hình thành và phát triển chuỗi cung ứng; Thúc đẩy việc công nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với Israel, đặc biệt đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam sang Israel.

Xây dựng các chương trình hỗ trợ, đào tạo, công nhận năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn đặc thù ở thị trường Israel cho doanh nghiệp các ngành hàng liên quan, đặc biệt là tiêu chuẩn Halal./.

