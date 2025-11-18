Thương vụ-Đại sứ quán Việt Nam tại Israel kết nối với các doanh nghiệp

Trong tuần này, Trung tâm Expo Tel Aviv trở nên sôi động khi Triển lãm thực phẩm và đồ uống Israfood 2025 diễn ra từ ngày 18-20/11, đánh dấu hành trình tròn 40 năm của triển lãm được xem như “trung tâm kết nối” ngành thực phẩm và đồ uống Israel.

Từ một sự kiện chuyên ngành khiêm tốn, Israfood nay đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của doanh nghiệp, chuyên gia và những người làm nghề thực phẩm và đồ uống (F&B) đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, diễn ra trong khuôn khổ “Tuần lễ Thực phẩm, Dịch vụ Lưu trú và Bán lẻ 2025,” triển lãm mang đến bức tranh toàn diện về ngành F&B hiện đại. Bên trong không gian rộng lớn với hàng trăm nhà trưng bày, khách tham quan có thể bắt gặp mọi mắt xích của chuỗi giá trị thực phẩm - từ nguyên liệu thô, công nghệ chế biến, thiết bị-bao bì cho đến những sản phẩm hoàn chỉnh đã sẵn sàng lên kệ siêu thị hay bàn ăn.

Mỗi gian hàng là một câu chuyện về sáng tạo, về nỗ lực bắt nhịp xu hướng tiêu dùng đang thay đổi từng ngày.

Israfood không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm. Trong suốt 4 thập kỷ, nơi đây đã trở thành điểm gặp gỡ của những ý tưởng, của những cái bắt tay hợp tác góp phần định hình tương lai ngành thực phẩm Israel.

Tham tán Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam Lê Thái Hòa tại một gian trưng bày. (Nguồn: Vietnam+)

Ban tổ chức kỳ vọng hàng chục nghìn lượt khách ghé thăm triển lãm năm nay - con số phản ánh sức hút bền vững của sự kiện, nhất là trong bối cảnh ngành thực phẩm toàn cầu đang phục hồi mạnh mẽ.

Nhân dịp này, Thương vụ-Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã tham dự Hội chợ triển lãm và tích cực có các hoạt động giao thương, kết nối các doanh nghiệp, người mua hàng sở tại với các đối tác, nhà sản xuất và công ty xuất khẩu của Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Israel.

Song hành với Israfood còn có Hotex, Kitex và Bake & Cake - ba triển lãm chuyên ngành tạo nên bức tranh rộng mở về dịch vụ lưu trú, bếp chuyên nghiệp và nghệ thuật làm bánh.

Triển lãm vì thế cũng mang dáng dấp của một lễ hội nghề nghiệp, nơi những người làm nghề tìm thấy niềm cảm hứng mới./.

