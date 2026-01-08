Dự kiến tổ chức 4 Hội chợ quốc gia năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Bộ Công Thương vừa có Tờ trình gửi Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo các hội chợ quốc gia về việc chuẩn bị thực hiện các Hội chợ quốc gia năm 2026 và Hội chợ quốc gia lần thứ 2-Mùa Xuân 2026.

Theo tờ trình, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ Công Thương đã khẩn trương xây dựng dự thảo Đề án tổ chức các hội chợ quốc gia năm 2026 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo Hội chợ mùa Thu 2025 đề nghị góp ý.

Bộ Công Thương đã làm việc với Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) dự kiến thu xếp địa điểm theo kế hoạch thời gian tổ chức 4 hội chợ quốc gia năm 2026; xây dựng bộ nhận diện và thiết kế sơ bộ tổng thể Hội chợ quốc gia lần thứ 2-mùa Xuân 2026 đồng thời, thông báo tới Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, bộ, ngành liên quan, các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm về dự kiến tổ chức Hội chợ quốc gia lần thứ 2-mùa Xuân 2026 để tổng hợp đề xuất, nhu cầu đăng ký tham gia của các cơ quan, doanh nghiệp, phục vụ chuẩn bị báo cáo Ban Chỉ đạo các hội chợ quốc gia.

Năm 2026, Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ chỉ đạo giao Bộ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức 4 hội chợ quốc gia gồm: Hội chợ quốc gia lần thứ 2 -mùa Xuân 2026; Hội chợ quốc gia lần thứ 3-Triển lãm quốc tế chuyên ngành xây dựng-vật liệu xây dựng-giao thông vận tải-bất động sản-máy móc thiết bị công nghiệp và trang trí nội ngoại thất; Hội chợ quốc gia lần thứ 4-mùa Hạ 2026; Hội chợ quốc gia lần thứ 5-mùa Thu 2026.

Các hội chợ này có quy mô trên toàn bộ khu Triển lãm Kim Quy, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) với diện tích hơn 100.000m2 trong nhà, gồm 10 sảnh trưng bày (mỗi sảnh khoảng 10.000 m2, tương đương khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn) và không gian ngoài trời.

Mỗi hội chợ sẽ tổ chức một khu triển lãm quốc tế chuyên ngành cho các giao dịch bên cạnh các khu trưng bày tổng hợp của các địa phương và ngành nghề sản phẩm khác.

Khách tham quan gian hàng của các đối tác quốc tế tại Hội chợ mùa Thu 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cụ thể, Hội chợ quốc gia lần thứ 2-mùa Xuân 2026, dự kiến được tổ chức từ 4-8/2/2026 sẽ tổ chức triển lãm chuyên ngành chuỗi giá trị ngành dệt may, da giày, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ.

Hội chợ quốc gia lần thứ 3, dự kiến được tổ chức vào tháng 3/2026 sẽ tổ chức hội chợ triển lãm chuyên ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, giao thông vận tải, máy móc thiết bị, kiến trúc và trang trí nội ngoại thất. Hội chợ quốc gia lần thứ 4-mùa Hạ 2026, dự kiến được tổ chức vào tháng 6/2026 sẽ tổ chức triển lãm chuyên ngành thực phẩm, đồ uống, dịch vụ ẩm thực và công nghiệp chế biến thực phẩm.

Hội chợ quốc gia lần thứ 5-mùa Thu 2026, dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2026 sẽ tổ chức triển lãm chuyên ngành công nghiệp, chế tạo, cơ khí điện máy, điện tử, bán dẫn, công nghiệp phụ trợ, công nghệ số, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, logistics, hạ tầng công nghiệp và năng lượng sạch...

Mỗi hội chợ sẽ có sự tham gia của các không gian xúc tiến địa phương. Các hội chợ mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Thu đều có sự tham gia của một địa phương chủ đề (Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng), giới thiệu những nét đặc sắc nổi bật của địa phương liên quan đến các nội dung của hội chợ.

Liên quan đến Hội chợ quốc gia lần thứ 2-mùa Xuân 2026, Bộ Công Thương cho biết Hội chợ được tổ chức trong 5 ngày, khai mạc 9 giờ sáng 4/2, bế mạc 20 giờ ngày 8/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Hội chợ có chủ đề: “Kết nối thịnh vượng-Mùa xuân huy hoàng."

Cơ quan đồng tổ chức là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Hội chợ chia thành 10 phân khu gồm: Triển lãm quốc tế chuỗi giá trị ngành dệt may, da giày, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ (VIVC 2026), phân khu “Xuân Thịnh vượng," “Xuân Gia đình-Tiêu dùng Tết," “Nông sản Việt-Lan tỏa sắc xuân," “Du xuân quê hương-Sản vật Bốn phương," “Tết Sum vầy," “Tinh hoa Văn hóa Việt Nam," “Sắc Xuân Việt-Hoa, cây cảnh và đồ trang trí Tết," “Vị Xuân gắn kết," địa phương chủ đề-Thành phố Hồ Chí Minh./.

