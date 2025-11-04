Hội chợ mùa Thu 2025: Vinh danh 30 không gian trưng bày tiêu biểu

Trong khuôn khổ Lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, Ban Tổ chức đã vinh danh 30 tổ chức, doanh nghiệp có “Không gian trưng bày tiêu biểu,” ghi nhận sự đầu tư, sáng tạo và tinh thần đổi mới của các đơn vị tham gia.

Thực hiện Kế hoạch số 8238/KH-BCĐ ngày 22/10/2025 của Ban Chỉ đạo Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất, Ban Tổ chức đã thành lập Hội đồng giám khảo để chấm điểm, lựa chọn 30 đơn vị tiêu biểu.

Việc vinh danh không chỉ nhằm động viên các tổ chức phát huy tinh thần sáng tạo, nâng cao chất lượng thiết kế, nội dung và phương thức trưng bày, mà còn tôn vinh những đóng góp nổi bật, góp phần lan tỏa giá trị thương hiệu Việt Nam trên hành trình hội nhập.

Sắc màu Việt hội tụ

Lễ vinh danh 30 tổ chức, doanh nghiệp có “Không gian trưng bày tiêu biểu” là sự thừa nhận xứng đáng cho quá trình chuẩn bị công phu, thể hiện tinh thần minh bạch, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của các đơn vị tham dự. Đây cũng là đòn bẩy truyền thông, góp phần quảng bá hình ảnh, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Điểm nổi bật trong lễ vinh danh là sự hiện diện đầy đủ của các vùng miền - từ đồng bằng, miền núi đến đô thị lớn.

Khu trưng bày của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội được đánh giá cao nhờ quy mô, thiết kế tinh tế, kết hợp hài hòa giữa sản phẩm OCOP, hàng thủ công truyền thống và sản phẩm công nghiệp chủ lực, vừa mang hơi thở hiện đại, vừa lưu giữ nét Thăng Long nghìn năm.

Khu gian hàng trưng bày của UBND tỉnh Sơn La. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sơn La mang đến sắc màu vùng cao với chè, cà phê, mật ong và nông sản sạch, khẳng định thương hiệu nông nghiệp hữu cơ.

Bắc Ninh - vùng đất của dân ca quan họ - gây ấn tượng với gốm Phù Lãng, tranh Đông Hồ, thể hiện tinh thần gìn giữ văn hóa làng nghề song hành cùng phát triển công nghiệp nông thôn.

Hưng Yên và Thanh Hóa lại tập trung giới thiệu các sản phẩm chế biến đặc sản địa phương - từ nhãn lồng, mật ong đến nem chua - phản ánh nỗ lực chuyển mình từ nông nghiệp sang kinh tế hàng hóa.

Ba đô thị lớn Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Huế mang phong cách hiện đại, chú trọng trình diễn thương hiệu, dịch vụ và sản phẩm công nghệ cao, thể hiện năng lực đô thị sáng tạo.

Các địa phương miền núi và Tây Nguyên như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Gia Lai, Lâm Đồng lại nhấn mạnh thông điệp phát triển xanh và bền vững. Khu trưng bày của Gia Lai nổi bật với tiêu và mật ong rừng; Lâm Đồng giới thiệu rau củ Đà Lạt chuẩn VietGAP, cà phê, mắc ca… - những sản phẩm gắn với thương hiệu vùng đất cao nguyên.

Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Tĩnh gây dấu ấn bằng tinh thần khởi nghiệp công nghiệp nông thôn, nơi sản phẩm địa phương được chuẩn hóa bao bì, nâng cấp tiêu chuẩn xuất khẩu. Trong khi đó, Quảng Trị tạo điểm nhấn với không gian nông nghiệp hữu cơ và tinh dầu thiên nhiên.

Doanh nghiệp Việt khẳng định bản lĩnh hội nhập

Nếu các gian hàng địa phương thể hiện bản sắc vùng miền, thì khối doanh nghiệp và tổ chức Trung ương lại khẳng định năng lực công nghiệp, sáng tạo và hội nhập.

Các đơn vị như Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Bản quyền Tác giả và Cục Xuất bản, In và Phát hành mang đến “góc nhìn khác” của hội chợ - nơi văn hóa được tôn vinh song hành cùng thương mại. Những không gian này lan tỏa giá trị di sản, bản quyền và quảng bá điểm đến, biến khu trưng bày thành một lớp học sinh động về văn hóa Việt Nam.

Khu gian hàng trưng bày của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khối công nghiệp nền tảng được thể hiện qua Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - minh chứng cho tầm vóc, năng lực đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh và cam kết phát triển bền vững.

Trong lĩnh vực tiêu dùng hiện đại, Vinamilk và WinCommerce mang đến mô hình kết nối chuỗi cung ứng - từ sản xuất đến phân phối trong nước; Tập đoàn STAVIAN thể hiện hình ảnh doanh nghiệp Việt vươn tầm quốc tế với các sản phẩm thân thiện môi trường.

Đặc biệt, Amazon Global Selling Việt Nam mở ra hướng đi mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến qua thương mại điện tử.

Sự hiện diện của gian hàng tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) và sản phẩm tiêu biểu của Úc góp phần mở rộng không gian giao thương, thể hiện tính quốc tế hóa ngày càng rõ nét của hội chợ.

Lan tỏa giá trị - Tôn vinh sáng tạo - Thúc đẩy hội nhập

Việc vinh danh 30 “Không gian trưng bày tiêu biểu” là lời khẳng định sức sống mạnh mẽ của một hội chợ mang đủ bốn yếu tố: Văn hóa - Thương mại - Sáng tạo - Hội nhập.

Mỗi gian hàng là một câu chuyện, một lát cắt sống động trong chiến lược phát triển của địa phương, doanh nghiệp và ngành hàng.

Từ sắc màu vùng núi đến hơi thở công nghiệp hiện đại, từ doanh nghiệp địa phương đến thương hiệu toàn cầu, Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đã thực sự trở thành “tấm gương phản chiếu” nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình - đa dạng, năng động và đầy khát vọng./.

