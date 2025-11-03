Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-năm 2025: Một lễ hội kinh tế-văn hóa giàu bản sắc

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-năm 2025 đã đạt kết quả toàn diện, vượt xa mục tiêu đề ra, khẳng định vị thế là sự kiện xúc tiến thương mại-đầu tư-văn hóa tầm quốc gia, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển thị trường trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt và quảng bá thương hiệu quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-năm 2025, tối 3/11/2025. Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức. Tập đoàn Vingroup là đơn vị phối hợp cùng Bộ Công Thương để tổ chức Hội chợ.

Những con số xúc tiến thương mại trong nước lớn nhất

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-năm2025 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, tổng diện tích 130.000 m², quy mô 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ 2.500 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

Theo Ban tổ chức, Hội chợ thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước. Quy mô và lượng khách tham quan vượt xa các kỳ hội chợ trước, thể hiện sức hút mạnh mẽ của sản phẩm Việt và niềm tin của người tiêu dùng vào hàng hóa trong nước.

Hoạt động giao thương, mua bán diễn ra sôi động, doanh thu trung bình đạt 300 triệu đồng/gian hàng tiêu chuẩn/10 ngày, tổng doanh thu trực tiếp gần 1.000 tỷ đồng, trong đó khu gian hàng địa phương đạt 50 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MoU) đạt gần 5.000 tỷ đồng, riêng khu địa phương đạt gần 500 tỷ đồng.

Những con số trên cho thấy Hội chợ không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn là “sàn giao dịch thực chất”, giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng chuỗi cung ứng và phát triển thị trường xuất khẩu.

Trong khuôn khổ Hội chợ, Ban tổ chức triển khai 11 hội nghị, hội thảo, diễn đàn chuyên đề, tổ chức xét chọn 30 gian hàng tiêu biểu và liên tục tổ chức các chương trình giao thương quốc tế với doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, New Zealand và Liên minh châu Âu; ghi nhận hơn 100 thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ được ký kết. Các hoạt động này thể hiện rõ định hướng chuyển từ xúc tiến thương mại đơn thuần sang xúc tiến thương mại tổng hợp, gắn kết thương mại-đầu tư-đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việc các thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ được ký kết ngay tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-2025 không chỉ khẳng định tầm vóc và sức hút của Hội chợ, mà còn thể hiện rõ vị thế ngày càng nâng cao của Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu, là minh chứng sinh động cho một Việt Nam năng động, hội nhập và giàu sức sống. Kết quả này khẳng định rằng thị trường Việt Nam không chỉ hấp dẫn về quy mô và tốc độ phát triển, mà còn là một điểm đến an toàn, thân thiện và đầy triển vọng cho các nhà đầu tư quốc tế trong giai đoạn mới.

Công tác truyền thông đạt hiệu quả nổi bật với hàng chục nghìn tin, bài, video được đăng tải trên báo chí và nền tảng số, mạng xã hội, tổng lượt xem trực tuyến vượt 100 triệu. Trên kênh tiktok Hội chợ Mùa Thu mỗi ngày live 1 đến 3 phiên, mỗi phiên từ 1 đến 3 tiếng. Lượt tương tác tăng dần từ 2.000 lượt xem/phiên lên tới 18.000 lượt xem/phiên. Hoạt động truyền thông đa nền tảng đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần khẳng định hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo, hội nhập và thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.

Bức họa sinh động về sức sống của hàng hóa Việt Nam

Phát biểu tại Lễ Bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong kỷ nguyên số, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-năm 2025 đã trở thành lễ hội của công nghệ sáng tạo văn hóa nghệ thuật, nơi khẳng định giá trị cốt lõi, phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa xã hội và con người. Không chỉ dừng lại ở các giao dịch thương mại, hội chợ đã kiến tạo không gian kết nối đa chiều, nơi công nghệ hiện đại hòa quyện cùng với những giá trị văn hóa truyền thống.

“Với năm phân khu hơn 3.000 gian hàng, quy tụ hơn 2500 doanh nghiệp, hội chợ chính là một hành trình trải trải nghiệm xuyên Việt, một bức họa sinh động về sức sống của hàng hóa Việt Nam đối với đông đảo du khách tham quan và người dân. Mỗi gian hàng là một mảnh ghép văn hóa, một câu chuyện đặc trưng về các địa riêng và con người Việt Nam, nơi không chỉ tỏa sáng những sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, năng lượng xanh, hiện đại, các sản phẩm văn hóa nghệ thuật, sản vật vùng miền đặc sắc mà còn là không gian trải nghiệm, mua sắm, giải trí đầy thú vị, ưu đãi cùng các lễ hội văn hóa ẩm thực độc đáo,” Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu bế mạc Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất-năm 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ cũng cho biết nhiều sản phẩm thương hiệu Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao, mở ra cơ hội xuất khẩu mới và từng bước phủ sóng thương hiệu Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu. Thành công của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-năm 2025 chính là lời khẳng định cho việc thị trường Việt Nam không chỉ hấp dẫn về quy mô và tốc độ phát triển mà còn là một điểm đến an toàn, thân thiện, đầy triển vọng, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định Hội chợ chính là biểu trưng cho tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển chung của toàn dân tộc Việt Nam, thể hiện rõ niềm tin về một Việt Nam năng động, sáng tạo hướng đến tương lai. Đây là thành công đến từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp với tinh thần “Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, nhân dân đồng tình, quốc tế ủng hộ.”

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc, trách nhiệm, tâm huyết và sáng tạo của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước và các tổ chức, bạn bè quốc tế, những người đã chung tay làm nên thành công của Hội chợ mùa thu lần thứ nhất năm 2025 - một lễ hội kinh tế văn hóa giàu bản sắc, nơi kết nối Việt Nam với thế giới trên tinh thần hợp tác và phát triển.

Người đứng đầu Chính phủ đã giao các Bộ, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy các cơ hội cam kết, thỏa thuận được hình thành tại Hội chợ, chuyển hóa kết quả giao thông thành dự án, sản phẩm cụ thể, thiết thực và hiệu quả cho đời sống nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-năm 2025 khép lại bằng những con số ấn tượng, truyền cảm hứng, tạo động lực và hiệu ứng lan tỏa tích cực. Để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ Công Thương chủ động xây dựng mô hình tổ chức Hội chợ Mùa Thu thường niên chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và khẩn trương đề xuất phương án tổ chức thành công Hội chợ Mùa Xuân-năm 2026./.

