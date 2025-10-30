Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất: Ký kết hơn 100 thỏa thuận hợp tác kinh tế

Theo thống kê sơ bộ của Ban Tổ chức Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất-2025, sau 5 ngày diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hội chợ đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách/mỗi ngày đến tham quan, trải nghiệm và giao dịch mua sắm.

Các phân khu trưng bày, gian hàng chuyên đề và khu không gian văn hóa-thương mại luôn duy trì mật độ khách ổn định, sôi động, thể hiện rõ hiệu quả lan tỏa của Hội chợ trong việc kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy sản xuất-kinh doanh, quảng bá hàng Việt và xây dựng hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức đã triển khai trên 30 hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung-cầu, hội nghị giao thương và diễn đàn chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm của nền kinh tế.

Các chủ để trọng tâm như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển thương hiệu và kinh tế tuần hoàn được lồng ghép xuyên suốt trong toàn bộ chương trình, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Đặc biệt, nhiều phiên kết nối quốc tế đã diễn ra với sự tham gia của các doanh nghiệp và tổ chức xúc tiến đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, New Zealand và Liên minh châu Âu, thu hút sự quan tâm và đánh giá tích cực của đối tác nước ngoài.

Khách tham quan Hội chợ mùa Thu. (Ảnh PV/Vietnam+)

Đến nay, Hội chợ đã ghi nhận hơn 100 thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ (MoU) được ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và hợp tác xuất khẩu, mở ra cơ hội mới trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Việc các hợp đồng, các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ được ký kết ngay tại Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất-2025 không chỉ khẳng định tầm vóc và sức hút của Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất-2025, mà còn thể hiện rõ vị thế ngày càng nâng cao của Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Với môi trường đầu tư ổn định, dân số trẻ, nhu cầu tiêu dùng lớn và các chính sách khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài tham gia thị trường, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và đối tác quốc tế.

Những biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác được ký ngay tại Hội chợ cũng đã minh chứng sinh động cho một Việt Nam năng động, hội nhập và giàu sức sống. Kết quả này khẳng định rằng thị trường Việt Nam không chỉ hấp dẫn về quy mô và tốc độ phát triển, mà còn là một điểm đến an toàn, thân thiện và đầy triển vọng cho các nhà đầu tư quốc tế trong giai đoạn mới./.

