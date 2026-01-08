Giá bạch kim giảm mạnh, nông sản đảo chiều phục hồi

Phiên giao dịch ngày hôm qua chứng kiến sắc đỏ bao trùm trên thị trường kim loại; trong đó, giá bạch kim gây chú ý khi đánh mất tới hơn 7,4% về mức 2.253 USD/ounce.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sự kết hợp giữa làn sóng tái cơ cấu danh mục của các quỹ đầu tư cùng với những tín hiệu tích cực trong cán cân cung - cầu thế giới đã trở thành yếu tố chính gây áp lực lên giá bạch kim trong phiên hôm qua.

Báo cáo từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cho thấy, dù nhóm Managed Money (nhóm quỹ và tổ chức đầu tư) vẫn giữ trạng thái mua ròng đối với hợp đồng bạch kim kỳ hạn tiêu chuẩn trên sàn NYMEX, nhưng quy mô đã bị thu hẹp đáng kể.

Tính đến cuối tháng 12/2025, vị thế mua ròng chỉ còn ghi nhận 4.336 hợp đồng, tương ứng với mức giảm mạnh tới 58% so với đầu tháng. Hoạt động tái cơ cấu danh mục nhằm bám sát tỷ trọng mới của các chỉ số hàng hóa quốc tế đã vô hình trung tạo ra sức ép lớn trên thị trường, đẩy giá mặt hàng này vào trạng thái chịu sức ép trong ngắn hạn.

Bên cạnh áp lực từ các quỹ đầu tư, báo cáo từ Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới (WPIC) đã đưa ra một dự báo mang tính bước ngoặt: Bước sang năm 2026, thị trường bạch kim toàn cầu dự kiến sẽ chấm dứt chuỗi thâm hụt kéo dài ba năm liên tiếp để chuyển sang trạng thái thặng dư nhẹ khoảng 20.000 ounce.

Dù con số thặng dư này là khiêm tốn so với tổng quy mô thị trường, nhưng nó đã kích hoạt tâm lý đảo chiều của giới đầu tư. Sản lượng khai thác năm 2026 dự kiến tăng 2% lên mức 5,6 triệu ounce nhờ đà phục hồi tại Nam Phi và Zimbabwe.

Đồng thời, nguồn cung thứ cấp từ tái chế cũng được dự báo tăng 10% do mặt bằng giá cao của năm 2025 đã thúc đẩy hoạt động thu gom. Sự thay đổi trong cán cân cung - cầu từ trạng thái thiếu hụt sang dư thừa đã trực tiếp gây áp lực điều chỉnh mạnh lên giá bạch kim trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, đà giảm của bạch kim vẫn tìm thấy lực đỡ từ các rủi ro địa chính trị và chính sách thương mại.

Việc bạch kim được Mỹ xếp vào danh mục khoáng sản trọng yếu, cùng với những tín hiệu về việc siết chặt thuế nhập khẩu của Washington đã thúc đẩy một làn sóng tích trữ chiến lược.

Thay vì phản ánh sự dư thừa hàng hóa, việc lượng bạch kim tại các kho lưu ký của Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) tính đến ngày 7/1 tăng vọt 140% so với cùng kỳ năm 2025, đạt mức 645.000 ounce cho thấy nhu cầu mua gom quyết liệt từ các doanh nghiệp tiêu thụ nhằm đón đầu các rào cản thuế quan có thể xảy ra.

Hoạt động 'mua trước phòng vệ' này đang tạo ra một vùng đệm hỗ trợ, ngăn cản giá bạch kim giảm sâu hơn và mở ra khả năng hồi phục sớm khi các rủi ro cung ứng cục bộ tại Mỹ gia tăng.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, thị trường nông sản thế giới đang có những diễn biến khó lường khi quay đầu phục hồi mạnh mẽ trong phiên hôm qua, dẫn đầu bởi đà tăng mạnh của giá lúa mì.

Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, giá lúa mì Kansas đã tăng tới hơn 1,9% lên mức 195,29 USD/tấn, trong khi giá lúa mì Chicago cũng tăng gần 0,5% lên mức 190,33 USD/tấn.

Theo nhận định từ MXV, tâm lý lo ngại về triển vọng vụ mùa đông tại Mỹ là động lực chính thúc đẩy giá.

Số liệu từ Cục Thống kê Nông nghiệp Quốc gia (NASS) tính đến ngày 5/1 cho thấy, tỷ lệ lúa mì đạt chất lượng 'Tốt đến Xuất sắc' tại bang trọng điểm Kansas đã sụt giảm nghiêm trọng từ mức 55% (cuối tháng 11/2025) xuống chỉ còn 47%.

Tình trạng suy giảm chất lượng tương tự cũng lan rộng khắp các vùng đồng bằng như Nebraska, Oklahoma và các khu vực sản xuất lúa mì mềm tại Illinois, Ohio, gây áp lực trực tiếp lên cán cân cung - cầu.

Hiện tại, mọi sự chú ý đang đổ dồn về Báo cáo Cung - Cầu nông nghiệp toàn cầu (WASDE) sẽ được Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố vào ngày 12/1 tới. Giới đầu tư kỳ vọng USDA sẽ hạ dự báo năng suất ngô do tác động của khô hạn từ cuối mùa vụ trước.

Tuy nhiên, đà tăng của giá ngô đã bị kìm hãm do những số liệu kém khả quan từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Trong tuần kết thúc ngày 2/1, dù sản lượng ethanol đã giảm xuống dưới ngưỡng 1,1 triệu thùng/ngày, nhưng lượng tồn kho vẫn tăng cao, vượt mức 23,6 triệu thùng.

Điều này cho thấy nhu cầu tiêu thụ ngô cho nhiên liệu sinh học đang ở mức thấp đáng báo động. Thêm vào đó, việc xuất khẩu ethanol rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025 đã khiến giá ngô kỳ hạn tháng 3 trên sàn CBOT chỉ giữ được mức tăng khiêm tốn 0,6%, dừng chân tại 175,9 USD/tấn.

Giá nickel tăng vọt hơn 10% nhờ lực mua từ Trung Quốc Giá nickel trên LME tăng hơn 10% nhờ dòng tiền mạnh mẽ từ Trung Quốc, phản ánh xu hướng tích cực của thị trường kim loại toàn cầu ngày đầu năm 2026.