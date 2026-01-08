Hàn Quốc: Quỹ KCGI đầu tư có hiệu quả ở thị trường Việt Nam

Theo mạng tin Ajunews ngày 8/1, Công ty quản lý Quỹ KCGI (KCGI Asset Management) vừa công bố kết quả hoạt động của Quỹ KCGI Việt Nam trong năm 2025.

Quỹ đã đạt tỷ suất lợi nhuận lên tới 23% và thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho nhà đầu tư với tỷ lệ 22,6%.

Với mức sinh lời 23%, Quỹ KCGI Việt Nam hiện đứng vị trí thứ hai trong danh sách các quỹ đầu tư thị trường Việt Nam có quy mô tài sản trên 50 tỷ won đang vận hành tại Hàn Quốc.

Sau đợt chi trả 22,6% tiền mặt lần này, tổng mức phân phối tích lũy của quỹ kể từ khi thành lập vào tháng 9/2016 đã chạm mốc 55,4%, tương đương mức lợi nhuận trung bình từ cổ tức đạt 6,2% mỗi năm.

Tính đến ngày 7/1, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ sau khi phân phối cổ tức đứng ở mức 1.372 won, ghi nhận mức tăng trưởng 37,2% so với giá gốc ban đầu là 1.000 won.

Đại diện Công ty quản lý quỹ KCGI cho biết lý giải rằng sự khởi sắc của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2025 đã giúp quỹ thu về kết quả tích cực.

Công ty nhận định rằng đối với những thị trường có biến động lớn, việc thực hiện chi trả lợi nhuận bằng tiền mặt khi quỹ đạt hiệu suất cao sẽ mang lại lợi ích trực tiếp và bền vững hơn cho các nhà đầu tư.

Phía công ty cũng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các chính sách thân thiện với khách hàng nhằm đáp lại sự tin tưởng của những nhà đầu tư đã đồng hành cùng quỹ.

KCGI Asset Management (KCGI) được thành lập vào năm 2018 (sau khi tách ra từ Meritz Asset Management, ban đầu là Meritz Asset Management, tiền thân có từ những năm 1990), đóng trụ sở tại Seoul. Đây là một công ty quản lý tài sản độc lập của Hàn Quốc, chuyên đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu trong và ngoài nước, tài sản thay thế và đang mở rộng sang quỹ cổ phần tư nhân, tập trung vào việc nâng cao giá trị doanh nghiệp thông qua quản trị tốt hơn.

Bên cạnh quỹ đầu tư vào Việt Nam, KCGI Asset Management hiện đang sở hữu danh mục sản phẩm đầu tư đa dạng tại khu vực châu Á.

Các sản phẩm tiêu biểu bao gồm Quỹ KCGI Trung Quốc, Quỹ KCGI Asia Tech chuyên đầu tư vào các tập đoàn công nghệ châu Á và Quỹ KCGI Emerging Market tập trung vào các thị trường mới nổi như Trung Quốc, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) và Hàn Quốc./.

