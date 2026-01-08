Công nghiệp An Giang đổi mới mô hình, ưu tiên chế biến sâu và năng lượng tái tạo

Năm 2026, tỉnh An Giang đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,26% so với thực hiện năm 2025, dự kiến hơn 132.516 tỷ đồng.

Tỉnh đổi mới mô hình tăng trưởng công nghiệp, tập trung vào chiều sâu thông qua tái cơ cấu nội ngành, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển theo chuỗi giá trị.

Giám đốc Sở Công Thương An Giang Nguyễn Thống Nhất nhấn mạnh, phát triển công nghiệp của tỉnh theo hướng chất lượng và bền vững, sắp xếp lại các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đặc biệt chú trọng các ngành có lợi thế như chế biến nông - thủy sản, vật liệu xây dựng, năng lượng sạch… và giảm dần những ngành hiệu quả thấp hoặc gây ô nhiễm.

Công nghiệp chế biến hướng đến chế biến sâu, ứng dụng công nghệ tiên tiến để sản phẩm có chất lượng cao, bán được giá tốt. Đồng thời, phát triển theo chuỗi giá trị, liên kết các khâu từ nguyên liệu - sản xuất - phân phối - tiêu thụ, giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, giảm phụ thuộc vào trung gian, tăng sức cạnh tranh.

Ngành công nghiệp tăng trưởng bền vững về sản lượng, chất lượng, hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người lao động.

Theo đó, tỉnh tổ chức lại và tối ưu hóa không gian phát triển công nghiệp trên địa bàn, chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, tập trung vào các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao và chế biến sâu, nhằm gia tăng tỷ trọng đóng góp vào GRDP toàn tỉnh.

Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.

Để thực hiện đạt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,26% so với năm 2025, tỉnh theo dõi sát sao tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trọng điểm, hỗ trợ tiếp cận các chính sách về thuế, vốn vay ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất.

Mặt khác, tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ về khuyến công, ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Cụ thể là hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến và đổi mới quy trình công nghệ theo hướng sản xuất sạch hơn; tiết kiệm năng lượng và tái sử dụng nguyên liệu để bảo vệ môi trường; ưu tiên các đề án có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP để phát triển thương hiệu địa phương.

Tiếp đến, một trong những “đòn bẩy” quan trọng để nâng cao giá trị công nghiệp là tỉnh đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, cụm nhà máy chế biến theo quy hoạch.

Tỉnh tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, đồng thời áp dụng các chính sách khuyến khích nhằm giảm chi phí đầu tư và giá thuê hạ tầng đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp.

Đặc biệt, An Giang triển khai mạnh mẽ quy hoạch điện VIII, tập trung mời gọi đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió ngoài khơi và điện sinh khối.

Hiện nay, hai dự án điện sinh khối trên địa bàn đã được đề xuất đầu tư và đang trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý, gồm: Nhà máy điện sinh khối Núi Tô I, Nhà máy điện sinh khối An Giang 1.

Việc thực hiện các dự án điện này nằm trong chiến lược ưu tiên mời gọi đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, không chỉ đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng công nghiệp của tỉnh mà còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Cùng đó, tỉnh phối hợp với ngành điện đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thành dự án cấp điện từ điện lưới quốc gia cho các đảo An Sơn, Nam Du (đặc khu Kiên Hải), các dự án đầu tư trọng điểm ngành điện trên địa bàn đặc khu Phú Quốc phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 và điện năng lượng tái tạo cho đặc khu Thổ Châu.

Theo Sở Công Thương An Giang, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh năm 2025 đạt 118.044 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2024.

Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp của tỉnh đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn tác động đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu trên địa bàn.

Cụ thể, ngành công nghiệp tỉnh chịu tác động tiêu cực từ cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu giữa các nền kinh tế lớn trên thế giới; việc Mỹ áp dụng mức thuế đối ứng 20% với các hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam; Ấn Độ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo; Philippines tạm ngưng nhập khẩu gạo kéo dài 60 ngày…

Cùng đó, tình hình giải ngân vốn đầu tư công khá thấp nên nhu cầu vật liệu xây dựng của các công trình dân dụng còn ít, chưa kích thích sản xuất của các nhóm ngành khai khoáng và chế biến vật liệu xây dựng; nguồn nguyên vật liệu đầu vào của hầu hết các nhóm ngành công nghiệp đều có xu hướng tăng, chi phí logistics ở mức cao.

Nguồn nguyên liệu cho sản xuất chế biến, nhất là thuỷ sản đánh bắt, gỗ khan hiếm, thiếu hụt cục bộ; chất lượng nguồn lao động chưa cao, việc tuyển dụng trong ngành giày da, may mặc, thuỷ sản chưa đảm bảo yêu cầu… là những rào cản, ảnh hưởng bất lợi đến tăng trưởng chung của ngành công nghiệp An Giang./.

An Giang: Chuyển đổi số tạo động lực phát triển nông nghiệp bền vững Chuyển đổi số đang được tỉnh An Giang xác định là “chìa khóa” để mở ra nền nông nghiệp giá trị cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.