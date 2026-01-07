Lenovo ra mắt trợ lý AI Qira, chính thức nhập cuộc đua trí tuệ nhân tạo

Ngày 6/1, nhà sản xuất máy tính cá nhân lớn nhất thế giới Lenovo đã cho ra mắt trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) riêng mang tên Qira, với tham vọng tạo ra một công cụ có thể theo người dùng liền mạch trên nhiều thiết bị khác nhau, từ máy tính xách tay, điện thoại thông minh đến các thiết bị kết nối.

Theo số liệu của hãng nghiên cứu Mỹ Gartner, trong quý 3/2025, Lenovo chiếm 28% thị phần máy tính toàn cầu, vượt qua HP (21,5%) và Dell (14,5%).

Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES ở Las Vegas (Mỹ), trợ lý AI Qira được thiết kế như một “tác nhân tự động,” có khả năng thực hiện nhiệm vụ thay vì chỉ tạo nội dung theo yêu cầu, qua đó thể hiện thế mạnh hệ sinh thái sản phẩm đa dạng của Lenovo.

Không giống nhiều đối thủ chỉ tập trung vào một nhóm thiết bị, Lenovo hiện là nhà sản xuất lớn duy nhất có danh mục trải dài từ máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh (thông qua thương hiệu Motorola mua lại năm 2014), đến máy chủ và siêu máy tính.

Tại CES, hãng cũng giới thiệu các nguyên mẫu kính kết nối và một mặt dây chuyền tích hợp AI, hiện vẫn trong giai đoạn thử nghiệm và có khả năng ghi lại “những khoảnh khắc quan trọng” với sự đồng ý của người dùng.

Theo Phó Chủ tịch Lenovo Luca Rossi, thiết bị đeo này có tên là AI Perceptive Companion, được trang bị micro và camera, có thể “nhìn những gì bạn nhìn thấy và nghe những gì bạn nghe thấy.”

Người dùng có thể bắt đầu tương tác với Qira qua mặt dây chuyền, tiếp tục trên điện thoại thông minh và kết thúc trên máy tính xách tay, trong khi trợ lý AI vẫn giữ nguyên ngữ cảnh sử dụng.

Qira có thể tóm tắt các điểm nổi bật trong ngày, soạn và gửi email, hoặc lựa chọn ảnh từ kho lưu trữ để đăng lên mạng xã hội.

Lenovo nhấn mạnh không định vị Qira như đối thủ trực tiếp của Microsoft Copilot, đồng thời thông báo sẽ tích hợp Copilot vào các điện thoại thông minh Motorola.

Theo giới phân tích, thách thức lớn nhất hiện nay với các hãng phần cứng là chứng minh giá trị thực tiễn của AI trong đời sống thường ngày, thay vì chỉ trình diễn công nghệ tiên tiến.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị với Washington vẫn kéo dài, Lenovo là doanh nghiệp Trung Quốc duy nhất xuất hiện nổi bật tại CES năm nay, chọn không gian Sphere mang tính biểu tượng ở Las Vegas cho sự kiện giới thiệu sản phẩm.

Nhà điều hành Lenovo cũng nhấn mạnh dấu ấn toàn cầu của tập đoàn, với phần lớn doanh thu đến từ thị trường ngoài Trung Quốc và đội ngũ lãnh đạo cấp cao có nhiều thành viên là người nước ngoài./.

Nvidia trình làng nền tảng chip AI mới Sản phẩm mới mang tên Vera Rubin, được đặt theo tên của nhà thiên văn học nổi tiếng người Mỹ, đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của Nvidia so với kiến trúc Blackwell ra mắt vào cuối năm 2024.