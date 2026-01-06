Meta phản hồi gì về hàng loạt Fanpage 'triệu like' trên Facebook bị 'bay màu'?

Sáng 4/1, cộng đồng mạng xôn xao khi nhiều Fanpage có hàng triệu lượt thích và theo dõi bất ngờ biến mất khỏi Facebook.

Trước thời điểm nhiều trang "bay màu," không ít Fanpage lớn tại Việt Nam đã đồng loạt gỡ ảnh đại diện và ảnh bìa. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi đây là sự cố kỹ thuật, làn sóng báo cáo (report hàng loạt) hay biện pháp phòng ngừa của chính chủ trang.

Nhiều tin đồn từ cộng đồng mạng cũng cho rằng thuật toán trí tuệ nhân tạo của Meta đang tiến hành đợt quét "nhận diện khuôn mặt," khiến bất kỳ tài khoản nào sử dụng ảnh chính chủ đều có nguy cơ bị khóa vĩnh viễn.

Một chuyên gia về công nghệ cho biết trang Fanpage bị vô hiệu hóa vì vi phạm bản quyền thường là do bị report dồn dập. Chuyện xóa ảnh đại diện hay ảnh bìa như nhiều người truyền tai nhau không có hiệu quả trong trường hợp này.

Về việc nhiều Fanpage bỗng dưng biến mất, các chuyên gia cho rằng nhiều khả năng các trang bị báo cáo vi phạm bản quyền quá nhiều nên bị hệ thống xử lý và tạm khóa. Một nguyên nhân nữa rất có thể quản trị viên thấy rủi ro tăng cao nên chủ động ẩn Page để tránh bị báo cáo tiếp.

Trả lời về về vấn đề này, đại diện Meta - Công ty mẹ của Facebook cho biết, đã ghi nhận một sự cố kỹ thuật đã ảnh hưởng đến một số tài khoản tại Việt Nam. Meta đang ưu tiên xử lý sự cố này và đã khôi phục một số tài khoản.

Đại diện Meta cũng cho hay Facebook tích hợp các lớp bảo mật như cảnh báo đăng nhập và xác thực hai yếu tố nhằm tăng cường bảo vệ tài khoản đồng thời khuyến nghị người dùng thường xuyên rà soát lại các cài đặt bảo mật và quyền riêng tư của mình.

"Việc thay đổi ảnh đại diện về chế độ mặc định không nằm trong các biện pháp bảo mật này," đại diện Meta cho hay./.