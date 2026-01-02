Samsung cam kết tích hợp thêm AI trong các sản phẩm điện tử

Lãnh đạo tập đoàn điện tử Samsung Electronics (Hàn Quốc) hôm 2/1 cam kết sẽ tăng cường năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt trong lĩnh vực này.

Theo Phóng viên TTXVN tại Seoul, ông Jun Young Hyun - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của tập đoàn - đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đáp ứng nhu cầu chip AI trên thị trường toàn cầu.

Samsung là nhà sản xuất chip duy nhất trên thế giới cung cấp giải pháp trọn gói bao gồm chip logic, bộ nhớ, dịch vụ gia công và đóng gói tiên tiến và công ty nên tận dụng tối đa những thế mạnh này.

Dựa trên công nghệ AI mới nhất và dữ liệu chất lượng cao, Samsung Electronics cần phát triển các giải pháp AI chuyên biệt cho chất bán dẫn. Công ty phải áp dụng chúng vào thiết kế, nghiên cứu và phát triển, sản xuất và quản lý chất lượng để đạt được sự đổi mới trong công nghệ chip.

Chủ tịch Roh Tae Moon - đồng CEO phụ trách bộ phận trải nghiệm thiết bị cho các mảng kinh doanh di động, TV và thiết bị gia dụng - cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng công nghệ AI trên các sản phẩm của Samsung./.

