Israel xây dựng bãi đáp đầu tiên cho phương tiện bay

Thành phố Tel Aviv sẽ xây dựng sân bay cất hạ cánh thẳng đứng (vertiport) đầu tiên của Israel tại khu công viên công nghệ Atidim, tạo nền tảng phát triển loại hình phương tiện bay điện tử cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) trong khoảng 3 năm tới, qua đó góp phần giảm ùn tắc giao thông kéo dài tại khu vực đô thị đông đúc nhất nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, công trình mang tên ATIDIM Vertiport trước mắt sẽ hoạt động như trung tâm phục vụ vận chuyển y tế bằng thiết bị bay không người lái. Hạ tầng này cho phép vận chuyển nhanh trang thiết bị y tế, thuốc men và mẫu xét nghiệm, phục vụ cả hoạt động thường xuyên lẫn tình huống khẩn cấp của Bệnh viện Medica Rafael trong cùng khuôn viên.

Dự án do Công viên Atidim phối hợp với ATI (Air Taxi Israel) triển khai. ATI là đơn vị quy hoạch và thực hiện hạ tầng di chuyển hàng không đô thị theo chương trình CityZone - nơi thử nghiệm các công nghệ cho thành phố thông minh - và được Cơ quan Đổi mới Israel lựa chọn tham gia chương trình thí điểm cấp quốc gia.

Ở giai đoạn tiếp theo, dự án sẽ hoàn thiện quy định và thủ tục cấp phép nhằm tiến tới khai thác taxi bay chở hành khách.

Giám đốc điều hành ATI, ông Eyal Zahavi, nhấn định máy bay điện, vận hành êm và chi phí hợp lý sẽ tạo nên cuộc cách mạng mới. Ông dự báo dịch vụ thương mại công cộng có thể triển khai trong khoảng 3 năm tới, vì vậy đây là thời điểm thích hợp để quy hoạch và xây dựng hạ tầng.

Trong khi đó, Giám đốc Công viên Atidim, ông Eyal Green, cho rằng đây là “dấu mốc đầu tiên" trong việc tích hợp giao thông hàng không tiên tiến vào không gian đô thị Israel.

Gần đây, dự án đã tiến hành bay thử từ bãi đáp tạm thời đến bãi đáp tại bệnh viện. Hoạt động trình diễn do Cơ quan Hàng không Dân dụng Israel phê duyệt và được thực hiện bởi công ty Dronery - đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ giao hàng tự động bằng thiết bị bay trong đô thị. Sự kiện có sự tham dự của đại diện chính quyền thành phố Tel Aviv.

Các nhà phát triển cho biết mô hình giao thông trên không có thể giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ 60-80% so với phương tiện cá nhân, qua đó tiết kiệm hàng triệu giờ lưu thông mỗi tháng cho nền kinh tế. Ngoài Israel, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang phát triển loại hình vận tải này như UAE, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản./.

Quân đội Israel dùng trí tuệ nhân tạo để tìm mục tiêu không kích Các cuộc không kích có thể được tổ chức bằng cách sử dụng hệ thống AI Fire Factory để "tính toán đạn dược, trình tự ưu tiên, chỉ định tiến hành không kích và sắp xếp lịch trình các cuộc tấn công."