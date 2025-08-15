Israel: Ottopia dẫn đầu công nghệ điều khiển xe không người lái từ xa

Tại một văn phòng hiện đại nằm giữa Tel Aviv, công ty khởi nghiệp Ottopia đang tái định hình khái niệm về “tự hành mặt đất” - không chỉ trên các tuyến đường dân sự mà còn sâu trong lãnh thổ đối phương.

Được thành lập vào năm 2018 bởi Amit Rosenzweig - cựu sỹ quan đơn vị 8200 tinh nhuệ của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và là cựu sinh viên Học viện quân sự Talpiot, Ottopia đã nhanh chóng trở thành một thế lực tiên phong trong lĩnh vực teleoperation (điều khiển từ xa), với phần mềm tiên tiến cho phép con người vận hành và hỗ trợ phương tiện từ khoảng cách hàng trăm, thậm chí hàng nghìn kilomet.

Từng bị coi là giải pháp tình thế trong quá trình phát triển xe tự lái, công nghệ này giờ đây đã chứng minh vai trò thiết yếu, với ứng dụng lan rộng cả trong lĩnh vực quốc phòng.

Rosenzweig không phải là cái tên xa lạ trong giới công nghệ quốc phòng. Năm 2015, ông được trao Giải thưởng Quốc phòng Israel - một trong những phần thưởng cao quý nhất, nhờ một dự án do ông chỉ huy trong thời gian phục vụ quân đội.

Ông cũng từng làm việc tại ELTA, công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel (IAI), nơi ông phát triển các thuật toán phức tạp tích hợp trong hệ thống radar của Vòm Sắt và tên lửa đánh chặn Arrow.

Sau khi rời ELTA, Rosenzweig quyết tâm tìm hướng đi mới - một lĩnh vực không liên quan đến chiến tranh mạng, và thành lập Ottopia.

Nền tảng công nghệ của Ottopia cho phép truyền tín hiệu điều khiển và hình ảnh trực tiếp với độ trễ cực thấp, ngay cả trong môi trường có kết nối yếu hoặc gián đoạn. Hệ thống của công ty được triển khai cho nhiều loại phương tiện - từ robot giao hàng ở đô thị đến xe khai thác khoáng sản tại các khu vực hẻo lánh, và giờ đây, đã trở thành mắt xích quan trọng trong các chiến dịch quân sự.

Rosenzweig tiết lộ: “Trước ngày 7/10/2023, chúng tôi tập trung vào các robotaxi (xe tự lái) thương mại của Hyundai. Sau cuộc tấn công của Hamas, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ MAFAT (Cục Nghiên cứu & Phát triển thuộc Bộ Quốc phòng Israel). Họ muốn chúng tôi hỗ trợ tự động hóa càng nhiều càng tốt."

Kể từ đó, Ottopia trở thành nhà cung cấp công nghệ cho IDF, hỗ trợ triển khai xe mặt đất không người lái (UGV) trong công tác dò mìn, vận chuyển hậu cần và mở đường - giúp giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ trên chiến trường.

Rosenzweig dự báo: “Trong 10 năm tới, UGV sẽ được đầu tư mạnh hơn cả UAV (thiết bị bay không người lái).”

Ottopia cung cấp nền tảng điều khiển từ xa theo hai mô hình là triển khai trực tiếp trên các phương tiện mới, hoặc tích hợp vào các phương tiện cũ để biến chúng thành robot tự động hiện đại.

Khả năng chống nhiễu và duy trì kết nối trong điều kiện khắc nghiệt - từ mạng di động, vệ tinh đến sóng radio, khiến công nghệ của Ottopia trở thành giải pháp không thể thiếu trong tác chiến hiện đại.

Sự kết hợp giữa con người và Trí tuệ Nhân tạo (AI) - gọi là Hybrid AI, là trọng tâm trong cách tiếp cận của Ottopia. Khi phương tiện tự hành gặp sự cố hoặc thách thức ngoài dự đoán, người điều khiển từ xa có thể can thiệp kịp thời, đảm bảo nhiệm vụ vẫn được thực hiện an toàn và hiệu quả.

Ottopia đã hợp tác chiến lược với các tên tuổi lớn như BMW, Hyundai và cả khách hàng quốc phòng quốc tế.

Với mục tiêu giữ yếu tố con người trong vòng điều khiển, dù ở khoảng cách xa, Ottopia không chỉ đơn thuần là công ty công nghệ, mà là biểu tượng cho truyền thống đổi mới của Israel - nơi sáng tạo thường nảy sinh từ nhu cầu sinh tồn./.

