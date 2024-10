Hãng Tesla của tỷ phú Elon Musk công bố những mẫu xe tự hành tương lai

(Ảnh: Tesla)

Ngày 10/10, tỷ phú Elon Musk đã tiết lộ sản phẩm xe taxi robot chạy bằng điện và có khả năng tự lái hoàn toàn.

Ông để ngỏ khả năng sản phẩm sẽ được tung ra vào năm 2027, tức khoảng một thập kỷ sau lần đầu tiên hứa hẹn về một chiếc xe tự hành.

Theo tiết lộ của ông Musk, chiếc xe này không có vô lăng, chân ga, chân phanh và được trang bị hệ thống sạc không dây bằng công nghệ cảm ứng. Ông mô tả chiếc xe giống như một quán bar nhỏ và người sử dụng chỉ cần ngồi thư giãn, làm những gì mình muốn cho tới khi xe đến đích. Điều quan trọng, ông đánh giá chiếc xe có độ an toàn hơn từ 10 đến 20 lần so với xe do người lái và mức giá của chiếc xe này không quá 30.000 USD.

Tỷ phú Elon Musk cho biết Tesla đang chuẩn bị đưa vào vận hành xe "hoàn toàn tự động, không cần giám sát" ở Texas và California vào năm tới với các mẫu xe hiện có, sau đó chuyển sang sản xuất taxi robot mà ông gọi là "cybercab" nói trên.

Cũng tại sự kiện này, ông Musk đã giới thiệu một phương tiện chở khách có tên gọi là Robovan. Chiếc xe nhìn giống như một chiếc máy nướng bánh mỳ khổng lồ đang chuyển động, không có vô lăng, chân ga, chân phanh hoặc người lái. Chiếc xe có sức chứa tối đa 20 người hoặc có thể được chuyển đổi để chở hàng.

Năm 2016, ông Musk lần đầu tiên đề cập đến ý tưởng sản xuất một chiếc xe hoàn toàn tự động vào năm 2018, nhưng đúng một năm sau đó, ông đã quảng cáo về một chiếc xe thông minh đến mức khách hàng có thể ngủ trong khi xe chở họ đi. Tuy nhiên, thực tế chứng minh, xe tự lái còn gặp nhiều vấn đề về an toàn./.

