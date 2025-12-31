Mỹ và Israel thống nhất thời hạn để Hamas giải giáp

Trong cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida (Mỹ) ngày 30/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump đã nhất trí đặt thời hạn 2 tháng để Phong trào Hồi giáo Hamas tiến hành giải giáp vũ khí.

Tại cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất các tiêu chí thực tế nhằm xác định mức độ giải giáp, trong đó có việc phá hủy mạng lưới đường hầm quy mô lớn dưới Dải Gaza, vốn được coi là hệ thống chiến lược của Hamas phục vụ cả di chuyển, bảo vệ và tấn công.

Phát biểu sau cuộc gặp, Tổng thống Trump cảnh báo Hamas sẽ phải “trả giá đắt” nếu không thực hiện giải giáp trong thời gian quy định.

Ông nhấn mạnh phong trào này sẽ có “một khoảng thời gian rất ngắn” để chấp hành và “nếu không tuân thủ như đã cam kết, sẽ nhận hậu quả nghiêm trọng.”

Nỗ lực đặt ra thời hạn giải giáp diễn ra trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas kéo dài và đẫm máu, khiến Dải Gaza hứng chịu thiệt hại nhân đạo nặng nề.

Israel coi việc giải giáp Hamas là tiêu chí cốt lõi để đạt được an ninh bền vững và giảm thiểu nguy cơ các cuộc tấn công từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel.

Trước đó, các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy ngừng bắn và giải giáp vũ khí thường gặp khó do khác biệt quan điểm giữa các bên liên quan; Israel yêu cầu Hamas phải từ bỏ vũ khí hoàn toàn, trong khi phong trào này kiên định lập trường giữ vũ khí như “công cụ tự vệ” trước các mối đe dọa an ninh.

Việc hai nhà lãnh đạo thống nhất thời hạn 2 tháng là bước ngoại giao mới nhất trong khuôn khổ các sáng kiến do Mỹ thúc đẩy nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho xung đột, đồng thời tạo nền tảng cho các vòng đàm phán tiếp theo giữa các bên./.

